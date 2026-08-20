La apertura del Festival y Mundial de Tango brilló con Abel Pintos y Vicentico en la Usina del Arte

Buenos Aires, 20 agosto (NA) - Abel Pintos y Vicentico fueron los protagonistas de la apertura del Tango BA Festival y Mundial 2026, que comenzó en la Usina del Arte con una propuesta que reunió a figuras de la música popular argentina y referentes del dos por cuatro. Ambos artistas se acercaron al tango especialmente para el festival, acompañados por la Camerata Argentina de Cuerdas y junto a la cantante Milagros Amud.

El concierto inaugural también contó con la participación de la Orquesta del Tango de Buenos Aires, en una jornada que marcó el inicio de una nueva edición del que la Ciudad define como el mayor evento tanguero del mundo.

La programación se extenderá hasta el 2 de septiembre e incluye unos 150 conciertos, exhibiciones y clases de danza, milongas, encuentros, proyecciones, muestras y una feria de productos.

La presencia de Pintos y Vicentico aportó una mirada particular a la apertura, al reunir a dos intérpretes provenientes de otros géneros con una tradición musical estrechamente ligada a la identidad porteña. Su participación se inscribe en una programación que busca combinar artistas y repertorios clásicos con nuevas aproximaciones al tango.

El festival se desplegará en 34 barrios y medio centenar de espacios, entre ellos el Teatro Colón, el Teatro San Martín, el Teatro de la Ribera, el Teatro Gran Rex, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural 25 de Mayo, la Usina del Arte, bares notables y el Museo Casa Carlos Gardel.

En paralelo se desarrollará la 24ª edición del Mundial de Tango, que reunirá a unas 800 parejas provenientes de 47 países. Solo 60 llegarán a las instancias finales: 40 competirán en Tango de Pista y 20 en Tango Escenario. Las rondas clasificatorias, cuartos y semifinales se realizarán en la Usina del Arte, mientras que las finales serán el 1 y 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex.

El cierre del festival está previsto para el 30 de agosto en el Teatro Colón, con el Sexteto Mayor y el bandoneonista japonés Ryota Komatsu como invitado especial.