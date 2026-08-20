Anita Espasandín defiende a Benjamín Vicuña tras acusaciones de Mauro Icardi

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El enfrentamiento entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña ha tomado un nuevo giro, con la intervención de la pareja del actor chileno, Anita Espasandín. En defensa de Vicuña, Espasandín afirmó que él es un gran padre, utilizando la frase "es un padrazo", en respuesta a las acusaciones de Icardi sobre la falta de compromiso del actor con sus hijos.

Este conflicto se originó el pasado domingo 16 de agosto, durante el programa "PH, Podemos Hablar", conducido por Andy Kusnetzoff. En esa ocasión, Vicuña comentó acerca de sus hijos: "Cuando están acá, como ahora que pasaron casi dos meses, pasan mucho tiempo, de calidad, de amor y conversaciones. Intento mantener un contacto a diario".

Posteriormente, Icardi utilizó su cuenta de Instagram para replicar las declaraciones de Vicuña, insinuando que "de 80 días, sólo pudo estar presente unos 15 o 20". Ante esta provocación, Espasandín fue consultada sobre su opinión respecto a las críticas hacia Vicuña como padre. La modelo respondió de manera contundente: "Es un padrazo, chicos".

Además, cuando se le preguntó si le preocupaba el conflicto, Espasandín manifestó: "No, a mí no me molesta nada. No tengo que hablar de nada". Reiteró que no siente dolor por la situación, subrayando que "es un padrazo y lo saben quienes lo conocen".

Finalmente, la modelo concluyó con una reflexión sobre la importancia de la paternidad, enfatizando: "Cuando hay niños hay que ser respetuoso, hay que cuidar".