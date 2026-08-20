Suspendieron la indagatoria a Cerimedo y postergaron la definición sobre su prisión preventiva

La audiencia prevista este jueves en Bolivia para definir la situación judicial de Fernando Cerimedo fue suspendida y la decisión sobre su prisión preventiva quedó postergada para este viernes al mediodía.

Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz y excolaborador de Javier Milei, permanece detenido e imputado por intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller, quien fue atacada a tiros días atrás.

El abogado de la víctima, Jerjes Justiniano, confirmó a TN la suspensión de la audiencia y aseguró que desconoce los motivos de la postergación. “No sé cuál habrá sido la razón de la suspensión”, señaló. Según indicó, la nueva audiencia se realizará este viernes al mediodía.

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La Fiscalía pidió prisión preventiva sin plazo

La Fiscalía boliviana endureció su pedido contra Cerimedo. En la imputación formal presentada ante la Justicia, los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón solicitaron como medida cautelar la detención preventiva sin plazo en el centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, en La Paz.

De manera alternativa, plantearon que la prisión preventiva sea fijada por un período máximo de 180 días. El planteo representa un cambio respecto de la primera solicitud que había trascendido, que contemplaba únicamente ese plazo.

Cerimedo fue detenido cuando intentaba salir de Bolivia y quedó a disposición de la Justicia por la investigación del ataque sufrido por Beller.

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El abogado de Beller apuntó contra Cerimedo

En declaraciones a TN, Justiniano cuestionó el accionar del exasesor de Paz y sostuvo que Cerimedo habría enviado a Beller al lugar donde posteriormente fue atacada.

“Cerimedo la mandó a ese lugar, le dijo que vaya tranquila y la mandó sin escoltas”, afirmó el abogado.

Además, aseguró que el consultor político habría utilizado expresiones amenazantes contra su expareja y sostuvo que llegó a hablar de “eliminarla”.

Las declaraciones se producen mientras la Justicia boliviana intenta determinar quién estuvo detrás del ataque y cuál fue la responsabilidad de Cerimedo en el episodio.

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El parte médico de Nadia Beller

Mientras avanza la investigación, Beller difundió en sus redes sociales un parte médico sobre las lesiones que sufrió durante el ataque.

El documento, emitido por la Clínica de las Américas y firmado por el médico Paul Cardozo Gil, de la Unidad de Terapia Intensiva, describe múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El informe también menciona lesiones óseas que requirieron una intervención quirúrgica. De acuerdo con el parte, la víctima podría recibir el alta médica en un plazo de 24 a 48 horas, dependiendo de su evolución.

La causa continúa bajo investigación en Bolivia y este viernes podría conocerse la decisión judicial sobre el futuro procesal de Cerimedo.