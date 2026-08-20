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Irán responde a Trump por amenazas económicas y advierte sobre sus consecuencias

Teherán denuncia la campaña económica de Trump, advirtiendo que quienes implementen sanciones serán castigados.

20/08/2026 | 18:14Redacción Cadena 3

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Irán critica la amenaza económica de Trump.

FOTO: Irán critica la amenaza económica de Trump.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní emitió el jueves una fuerte condena a la amenaza "ilegal" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intensificar la presión económica sobre Irán.

La advertencia de Trump de aumentar las sanciones es considerada por el ministerio como "la otra cara de la moneda de la guerra y la agresión militar", según un comunicado publicado, que fue difundido por la emisora estatal IRIB y reportado por la cadena estadounidense CNN.

En el comunicado, se menciona que quienes ordenen o lleven a cabo estas medidas "serán procesados y castigados". Asimismo, se enfatiza que "la responsabilidad por las consecuencias y repercusiones de este acto ilegal recaerá sobre el Gobierno de Estados Unidos y los autores de esta política".

Trump amenazó a Irán con un "día D económico" el miércoles, prometiendo que se implementará "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes".

En ese sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó el jueves que la nueva política estadounidense de "máxima presión económica" sobre Irán reduce la probabilidad de un conflicto a gran escala.

Bessent comentó a CNBC que los precios del petróleo a nivel mundial, que han estado aumentando en las últimas semanas, están siendo malinterpretados en relación con esta nueva política.

Por otro lado, el vicepresidente J. D. Vance señaló que la presión económica es la "herramienta más eficaz" de Estados Unidos contra Irán, aunque advirtió que mantener dicha presión requiere un "equilibrio delicado".

"La herramienta más eficaz que tenemos es la presión económica que podemos ejercer sobre ellos. Y este es un equilibrio delicado porque, si ejercemos presión económica sobre ellos, intentarán hacer lo mismo con nosotros", indicó Vance.

Además, Vance reconoció que "obviamente, los precios del petróleo son altos y la gente lo nota cuando carga gasolina", pero también destacó la capacidad del gobierno estadounidense para garantizar que embarcaciones crucen el estrecho de Ormuz.

Lectura rápida

¿Qué hizo Irán ante las amenazas de Trump?
Irán condenó la amenaza económica de Trump y la calificó de ilegal.

¿Cómo respondió el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní?
El ministerio advirtió que quienes implementen sanciones serán procesados y castigados.

¿Qué comparó Irán respecto a la amenaza económica?
El ministerio afirmó que es "la otra cara de la moneda de la guerra".

¿Qué dijo Trump sobre Irán?
Trump amenazó con un "día D económico" y prometió una guerra económica sin precedentes.

¿Cuál es la opinión de Scott Bessent sobre la política de presión económica?
Bessent afirmó que reduce la probabilidad de una guerra a gran escala.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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