La Iglesia argentina convoca a una colecta nacional para preparar la llegada del papa León XIV
La iniciativa se realizará el 22 y 23 de agosto en parroquias, capillas y comunidades de todo el país. No habrá un monto establecido y cada persona podrá colaborar según sus posibilidades.
20/08/2026 | 18:54Redacción Cadena 3
FOTO: Colecta Nacional para la visita del Papa
La Iglesia argentina convocó a participar de una Colecta Nacional destinada a acompañar la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que es esperado con alegría y esperanza por las comunidades católicas de todo el país.
La iniciativa se llevará adelante el 22 y 23 de agosto en parroquias, capillas y comunidades de distintas provincias. El objetivo es reunir recursos para colaborar con la organización pastoral de la visita y permitir que todos puedan sentirse parte de este momento considerado histórico para la Iglesia argentina.
Desde la organización invitaron a los fieles a sumarse de acuerdo con sus posibilidades. La colecta no establece un monto determinado: cada persona podrá realizar el aporte que considere posible.
“Un aporte, grande o pequeño, expresa algo valioso: el deseo de participar y de decir ‘yo también soy parte’”, señalaron desde la Iglesia argentina al presentar la convocatoria.
Preparar la llegada del Papa
La iniciativa busca que la preparación para la visita de León XIV trascienda la organización logística y se convierta también en una oportunidad de participación para las comunidades.
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Visita del Santo Pontífice . El Gobierno comenzó a organizar con la Iglesia la visita del papa León XIV a la Argentina
Durante la reunión se empezaron a delinear distintos aspectos vinculados con la agenda de actividades, la seguridad, la logística, los traslados y la difusión de la visita del sumo pontífice.
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“Queremos preparar juntos la casa para recibir al Sucesor de Pedro”, es el mensaje con el que la Iglesia invitó a acompañar la iniciativa.
Los fondos recaudados serán destinados a afrontar los gastos vinculados con la organización pastoral de la visita. La Iglesia argentina aseguró que administrará los recursos.
Lectura rápida
¿Qué? La Iglesia argentina convocó a una Colecta Nacional para la visita del papa León XIV.
¿Quién? La convocatoria es impulsada por la Iglesia argentina.
¿Cuándo? La colecta se realizará el 22 y 23 de agosto.
¿Dónde? En parroquias, capillas y comunidades de distintas provincias de Argentina.
¿Cómo? Los fieles podrán aportar según sus posibilidades, sin un monto establecido.
¿Por qué? Para colaborar con la organización pastoral de la visita y fomentar la participación de las comunidades.