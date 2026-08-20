La Iglesia argentina convoca a una colecta nacional para preparar la llegada del papa León XIV

La Iglesia argentina convocó a participar de una Colecta Nacional destinada a acompañar la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que es esperado con alegría y esperanza por las comunidades católicas de todo el país.

La iniciativa se llevará adelante el 22 y 23 de agosto en parroquias, capillas y comunidades de distintas provincias. El objetivo es reunir recursos para colaborar con la organización pastoral de la visita y permitir que todos puedan sentirse parte de este momento considerado histórico para la Iglesia argentina.

Desde la organización invitaron a los fieles a sumarse de acuerdo con sus posibilidades. La colecta no establece un monto determinado: cada persona podrá realizar el aporte que considere posible.

“Un aporte, grande o pequeño, expresa algo valioso: el deseo de participar y de decir ‘yo también soy parte’”, señalaron desde la Iglesia argentina al presentar la convocatoria.

Preparar la llegada del Papa

La iniciativa busca que la preparación para la visita de León XIV trascienda la organización logística y se convierta también en una oportunidad de participación para las comunidades.

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“Queremos preparar juntos la casa para recibir al Sucesor de Pedro”, es el mensaje con el que la Iglesia invitó a acompañar la iniciativa.

Los fondos recaudados serán destinados a afrontar los gastos vinculados con la organización pastoral de la visita. La Iglesia argentina aseguró que administrará los recursos.