En vivo

La Cadena del Gol

Claudio y Raúl

Argentina

En vivo

Estadio 3

Corinthians vs. Rosario Ctral.

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La Iglesia argentina convoca a una colecta nacional para preparar la llegada del papa León XIV

La iniciativa se realizará el 22 y 23 de agosto en parroquias, capillas y comunidades de todo el país. No habrá un monto establecido y cada persona podrá colaborar según sus posibilidades.

20/08/2026 | 18:54Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Colecta Nacional para la visita del Papa

FOTO: Colecta Nacional para la visita del Papa

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Iglesia argentina convocó a participar de una Colecta Nacional destinada a acompañar la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que es esperado con alegría y esperanza por las comunidades católicas de todo el país.

La iniciativa se llevará adelante el 22 y 23 de agosto en parroquias, capillas y comunidades de distintas provincias. El objetivo es reunir recursos para colaborar con la organización pastoral de la visita y permitir que todos puedan sentirse parte de este momento considerado histórico para la Iglesia argentina.

Desde la organización invitaron a los fieles a sumarse de acuerdo con sus posibilidades. La colecta no establece un monto determinado: cada persona podrá realizar el aporte que considere posible.

“Un aporte, grande o pequeño, expresa algo valioso: el deseo de participar y de decir ‘yo también soy parte’”, señalaron desde la Iglesia argentina al presentar la convocatoria.

Preparar la llegada del Papa

La iniciativa busca que la preparación para la visita de León XIV trascienda la organización logística y se convierta también en una oportunidad de participación para las comunidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Queremos preparar juntos la casa para recibir al Sucesor de Pedro”, es el mensaje con el que la Iglesia invitó a acompañar la iniciativa.

Los fondos recaudados serán destinados a afrontar los gastos vinculados con la organización pastoral de la visita. La Iglesia argentina aseguró que administrará los recursos.

Lectura rápida

¿Qué? La Iglesia argentina convocó a una Colecta Nacional para la visita del papa León XIV.

¿Quién? La convocatoria es impulsada por la Iglesia argentina.

¿Cuándo? La colecta se realizará el 22 y 23 de agosto.

¿Dónde? En parroquias, capillas y comunidades de distintas provincias de Argentina.

¿Cómo? Los fieles podrán aportar según sus posibilidades, sin un monto establecido.

¿Por qué? Para colaborar con la organización pastoral de la visita y fomentar la participación de las comunidades.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf