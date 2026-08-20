Alertan sobre intoxicaciones alimentarias por germinados de alfalfa en Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Autoridades sanitarias en Minnesota han emitido una advertencia a los consumidores sobre ciertas marcas de germinados de alfalfa, las cuales han sido asociadas a un brote que involucra diversas bacterias patógenas. Hasta el momento, se han reportado 23 enfermos en el estado, afectados por E. coli y salmonela, de los cuales dos han requerido hospitalización.

De los casos, tres personas presentaron salmonela, y una de ellas también mostró una cepa de E. coli conocida como STEC O168:H8. Otras siete personas fueron diagnosticadas con una variante diferente de E. coli, STEC O103:H25, mientras que trece más contrajeron la cepa STEC O26:H11.

Investigadores de Wisconsin han identificado otros 18 casos de enfermedades relacionadas con los germinados de alfalfa, según reportaron los funcionarios de salud de Minnesota.

Las infecciones han sido atribuidas a germinados de alfalfa producidos por Everything Sprouts, con sede en Minnesota, que se distribuyeron bajo las marcas Calco y Everything Sprouts a varios restaurantes y tiendas de alimentos.

Las autoridades de salud de Minnesota están colaborando con sus pares de Wisconsin y con funcionarios federales para investigar el origen y la magnitud de esta contaminación. Generalmente, los brotes de intoxicación alimentaria se caracterizan por ser causados por un único tipo de germen.

El abogado de seguridad alimentaria Bill Marler destacó que es inusual encontrar dos tipos de patógenos en un mismo brote, aunque no es sorprendente que los germinados de alfalfa estén involucrados. Marler explicó que las semillas pueden albergar contaminantes, son difíciles de limpiar y los contaminantes pueden proliferar en condiciones de cultivo húmedas.

La E. coli productora de toxina Shiga puede provocar síntomas como cólicos abdominales y diarrea sanguinolenta, y en algunos casos puede llevar a complicaciones severas como el síndrome urémico hemolítico, que se manifiesta con insuficiencia renal aguda. Por su parte, la intoxicación por salmonela puede desencadenar diarrea, fiebre, vómitos intensos y deshidratación.