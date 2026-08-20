FOTO: Argentina expulsa a exoficial de la Armada requerido en México por contrabando de combustible

CIUDAD DE MÉXICO — El contralmirante retirado Fernando Farías Laguna, requerido por las autoridades mexicanas desde hace varios meses por su supuesta participación en una red de contrabando de combustible, fue expulsado el jueves de Argentina para su traslado inmediato a México.

El exoficial, que había sido detenido en abril tras ingresar al país con documentación falsa, fue identificado por la Fiscalía General de México como Fernando "N". Un agente federal, que prefirió mantenerse en el anonimato, confirmó a la prensa que el exfuncionario es efectivamente Fernando Farías Laguna.

El proceso de traslado de Farías Laguna se había prolongado varios meses debido a un juicio pendiente en Argentina por el uso de identificación falsa, que fue cerrado recientemente.

Según la fiscalía federal, el exoficial está vinculado a una compleja red criminal dedicada al contrabando y distribución de combustible, un caso que ha llevado a la detención de al menos 15 personas, incluido su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue apresado en septiembre de 2025.

El escándalo ha afectado a la Armada mexicana y también ha salpicado a su tío, el exsecretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Farías Laguna fue arrestado el 23 de abril en Buenos Aires después de haber ingresado al país desde Colombia con un pasaporte falso de Guatemala.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es el oficial de mayor rango detenido durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha sido señalado por dirigir junto a su hermano una extensa red que facilitó el contrabando de millones de litros de combustible entre México y Estados Unidos.

Las investigaciones en Estados Unidos han revelado que al menos tres empresas estadounidenses estuvieron involucradas en esta red, que supuestamente tenía conexiones con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación.

En febrero, México solicitó a Estados Unidos la extradición de varios empresarios relacionados con esta red de tráfico de combustible, entre ellos miembros de la familia Jensen.

James Jensen, su esposa Kelly Anne Jensen y dos de sus hijos fueron arrestados el año pasado en Estados Unidos por presunto contrabando de petróleo. La pareja, junto con sus hijos, es acusada de blanquear dinero proveniente de la venta de petróleo crudo importado ilegalmente, aunque se declararon no culpables.