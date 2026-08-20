La broma de Nicolás Keenan a su novio Primer Ministro de Países Bajos tras el triunfo de Los Leones

FOTO: La broma de Nicolás Keenan a su novio Primer Ministro de Países Bajos.

Los Leones, la selección argentina de hockey, lograron una contundente victoria de 7-1 ante Nueva Zelanda en el Mundial de Hockey que se celebró en Países Bajos y Bélgica.

Este triunfo les permitió clasificar a la segunda fase del torneo. Uno de los jugadores destacados fue Nicolás Keenan, quien anotó un gol durante el encuentro y después del partido, se dirigió a la transmisión oficial para compartir una divertida chicana dirigida a su novio, Rob Jetten, Primer Ministro de Países Bajos.

Keenan, proveniente de una familia con fuertes vínculos al hockey, recibió el apoyo de sus seres queridos en esta Copa del Mundo, donde se sintió prácticamente local debido a su relación con Jetten.

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Sin embargo, la ausencia de su pareja en el partido no lo desanimó. Al ser consultado por Mechi Margalot sobre la presencia de su novio, Keenan respondió en tono de broma: "Claro, no creo que venga más". Luego añadió: "Yo te lo digo: su Excelencia, no venga más, ja". Este momento de humor resonó tanto en la transmisión como en las redes sociales, donde se replicó de manera divertida.

Con este resultado, Los Leones se aseguraron un lugar en la próxima ronda del Mundial de hockey, marcando un hito importante en su trayectoria en el torneo.

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