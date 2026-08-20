Turismo Carretera: Werner con su Ford Mustang se la juega de local y estrena el patrocinio de Shell

FOTO: Werner y su Ford Mustang patrocinado por Shell desde este fin de semana en Paraná

Mariano Werner, el tres veces campeón de Turismo Carretera (2020/21/23) de la ACTC Argentina y ubicado 7° en el campeonato con la victoria necesaria y reglamentaria para intentar la conquista del título 2026, será patrocinado desde este fin de semana en Paraná, por la petrolera Shell.

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Shell, que además es el combustible oficial para todas las categorías de la ACTC Argentina, lucirá su logotipo en el Ford Mustang #11 del equipo Fadel Racing.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Imágenes: Gentileza @briccodesign