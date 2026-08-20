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Turismo Carretera: Werner con su Ford Mustang se la juega de local y estrena el patrocinio de Shell

El piloto entrerriano de Paraná, donde este fin de semana se cierra la etapa regular del TC, lucirá en su auto la decoración institucional de la petrolera. VIDEO

20/08/2026 | 19:38Redacción Cadena 3

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Werner y su Ford Mustang patrocinado por Shell desde este fin de semana en Paraná

FOTO: Werner y su Ford Mustang patrocinado por Shell desde este fin de semana en Paraná

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Mariano Werner, el tres veces campeón de Turismo Carretera (2020/21/23) de la ACTC Argentina y ubicado 7° en el campeonato con la victoria necesaria y reglamentaria para intentar la conquista del título 2026, será patrocinado desde este fin de semana en Paraná, por la petrolera Shell.

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Shell, que además es el combustible oficial para todas las categorías de la ACTC Argentina, lucirá su logotipo en el Ford Mustang #11 del equipo Fadel Racing.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. Imágenes: Gentileza @briccodesign

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