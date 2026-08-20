Atlético de Madrid cambiaría de postura y podría vender a Julián Álvarez bajo una condición

FOTO: Atlético de Madrid estaría dispuesto a vender a Julián Álvarez: cuál es la condición

Buenos Aires, 20 agosto (NA) – Atlético de Madrid habría modificado su postura respecto al futuro de Julián Álvarez, mostrándose ahora abierto a la posibilidad de vender al delantero argentino, aunque bajo una condición específica.

Medios europeos, a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, informaron que el equipo "colchonero" no vería con malos ojos una salida del atacante, siempre que su destino no sea el Barcelona, club que el ex River considera su principal opción para continuar su carrera.

La Comisión Directiva del equipo de la capital española sería firme en su posición: las negociaciones por el traspaso del futbolista deberían llevarse a cabo con el Arsenal de Inglaterra y no con el conjunto azulgrana.

Álvarez ya tuvo una experiencia en el fútbol inglés al haber jugado en Manchester City bajo la dirección de Josep "Pep" Guardiola. Tras una temporada con escasos minutos debido a la competencia con el delantero noruego Erling Haaland, decidió mudarse a España para unirse al plantel del Atlético de Madrid.

Durante el Mundial 2026, el delantero de 26 años, oriundo de Calchín, expresó su deseo de "cumplir su sueño" al referirse a una posible salida del club rojiblanco hacia el Barcelona. Estas declaraciones generaron una respuesta contundente del CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, quien afirmó: "No aceptaríamos ni 200 millones de euros" en relación a ofertas de los catalanes o del Real Madrid, que había ofrecido 150 millones de euros.

El mercado de pases europeo cierra el 1 de septiembre, lo que significa que si se concreta la salida de Álvarez, el Atlético de Madrid deberá contar con el tiempo suficiente para encontrar un reemplazo. La propuesta del Arsenal incluiría el nombre de Viktor Gyökeres, un delantero sueco que ha sido ofrecido a varias instituciones.

El futuro del ex River se ha convertido en uno de los temas más discutidos del actual mercado de pases, y no parece haber un desenlace inminente. Habrá que esperar para ver si finalmente se muda a otro club o si permanece en el Atlético de Madrid por esta temporada o hasta mitad de la misma.