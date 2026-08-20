El hermano de Lady Di narra su historia en un libro que se publicará el 22 de septiembre

Buenos Aires, 20 agosto (NA) - Casi tres décadas después de la muerte de Diana de Gales, su hermano Charles Spencer ofrecerá por primera vez un relato amplio sobre la vida de la princesa y la relación que mantuvieron. El canto del cisne. Diana, mi hermana será publicado mundialmente el próximo 22 de septiembre por Penguin Random House.

Spencer, escritor, historiador y periodista, reconstruye en el libro los años que compartió con Diana y los acontecimientos que rodearon su muerte en agosto de 1997. El conde fue además el encargado de pronunciar el panegírico durante el funeral de su hermana en la abadía de Westminster, un discurso que tuvo amplia repercusión internacional.

"El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano", afirmó Spencer, quien explicó que busca ofrecer una mirada positiva sobre la princesa y alejarse de algunas versiones sobre su vida que, según considera, se consolidaron con el paso del tiempo pese a estar basadas en falsedades.

La publicación coincide con la proximidad del 30° aniversario de la muerte de Diana, que se cumplirá el 31 de agosto de 2027. Spencer señaló que ante el aumento de las solicitudes de entrevistas decidió plasmar sus recuerdos en un libro.

El autor busca además que el relato permita conocer a Diana más allá de la imagen pública que construyó durante su vida. La describe como una persona "llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades", cuya vida estuvo marcada por una intensidad extraordinaria.

El libro tendrá lanzamiento simultáneo en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India e Irlanda, entre otros países. La editorial informó además que los derechos fueron vendidos para 12 idiomas y que la obra llegará a mercados de Europa y Latinoamérica.

Para Daniel Bunyard, editor de Penguin Random House, se trata de un libro de "importancia histórica" por abordar la vida de una de las figuras más reconocidas del siglo XX desde la perspectiva íntima de su hermano.