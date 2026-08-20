Súper El Niño: cómo afectará al país durante los próximos meses

FOTO: Súper El Niño: posibles impactos en el AMBA y el resto del país en los próximos meses

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) han emitido alertas sobre el fenómeno "Súper El Niño", que podría alcanzar una intensidad excepcional en el último tramo de 2026, con más de un 90% de probabilidades de que esto ocurra.

Este calentamiento anómalo del Océano Pacífico se perfila como uno de los eventos climáticos más significativos desde 1950, alterando directamente el mapa de precipitaciones y temperaturas en el país, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

En las últimas semanas, la denominación "Súper El Niño" ha comenzado a popularizarse en medios y entre especialistas, aunque el SMN prefiere referirse a ello como una fase cálida de El Niño, no como un fenómeno formalmente denominado "Súper Niño".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es una de las regiones que debe estar alerta ante la evolución de este fenómeno, especialmente durante la primavera. El Niño tiende a modificar la circulación atmosférica, lo que puede incrementar la frecuencia e intensidad de las lluvias en el centro-este del país. Para Buenos Aires, esto implica un aumento de las probabilidades de precipitaciones y un clima más inestable en los próximos meses.

De hecho, especialistas ya han comenzado a relacionar el patrón de nubosidad y lluvias que se ha observado en Buenos Aires durante este invierno con la influencia de El Niño, aunque es importante destacar que ningún fenómeno climático puede explicar por sí solo cada evento puntual.

La primavera será crucial: el incremento de la humedad y las temperaturas, junto con una circulación atmosférica favorable, podría dar lugar a tormentas fuertes, lluvias intensas en cortos períodos y eventos ocasionales de tiempo severo.

Sin embargo, esto no significa que habrá lluvias todos los días o que cada tormenta será extrema. Los pronósticos climáticos pueden anticipar tendencias generales, pero no pueden predecir con exactitud la fecha o cantidad de lluvia que caerá en un lugar específico.

En el resto del país, los efectos de El Niño variarán. Este fenómeno puede propiciar precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del territorio argentino, especialmente en primavera, aunque con diferencias significativas entre las distintas regiones. El Gobierno nacional y expertos del INTA han indicado que esta situación podría generar oportunidades para algunas áreas productivas, pero también riesgos relacionados con excesos hídricos.

Entre los efectos más destacados a seguir se encuentran: incremento de lluvias en varias regiones, tormentas intensas con abundante lluvia y actividad eléctrica, riesgos de anegamientos en zonas urbanas y rurales, crecidas de ríos y arroyos, y un impacto en el campo que podría beneficiar ciertos cultivos, pero complicar las labores y cosechas.

En la provincia de Buenos Aires, las autoridades ya están evaluando el escenario ante el riesgo de lluvias y tormentas más frecuentes o intensas durante la primavera, el verano y principios del otoño.

Una confusión común sobre El Niño es pensar que necesariamente traerá calor extremo. En realidad, El Niño es un fenómeno de interacción entre el océano y la atmósfera que modifica los patrones de circulación global. Sus efectos sobre Argentina dependen de la época del año y la región en cuestión.

Por lo tanto, El Niño no impide la llegada de aire frío o jornadas de bajas temperaturas; lo que cambia es la probabilidad de ciertos patrones climáticos en un periodo prolongado.

El SMN ha confirmado que El Niño ya está activo y tiene casi un 100% de probabilidad de mantenerse durante agosto, septiembre y octubre. Se espera que la influencia de este fenómeno continúe siendo relevante durante la primavera.

Por esta razón, septiembre, octubre y los meses siguientes serán claves para monitorear la evolución del fenómeno en Argentina. Para el AMBA, la preocupación principal se centrará en la posibilidad de lluvias más frecuentes, tormentas intensas y acumulaciones significativas de agua. Para el resto del país, el impacto variará según la región, pero el exceso de precipitaciones y sus consecuencias se convertirán en un factor a seguir de cerca.

Es importante resaltar que el término "Súper Niño" puede sonar alarmante, pero no implica que Argentina enfrentará una serie ininterrumpida de catástrofes meteorológicas. El SMN utiliza pronósticos climáticos para establecer tendencias y probabilidades, mientras que los fenómenos extremos concretos son anticipados mediante pronósticos de corto plazo y un sistema de alertas.

Por ello, en los próximos meses será fundamental seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, especialmente en relación con alertas sobre tormentas, lluvias intensas, vientos o crecidas.