Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.
El sorteo número 13011 de la Quiniela Turista se realizó el jueves 20 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4753, asociado a "A primera (El Barco)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13011 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4753, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 4753
2° 8054
3° 2331
4° 1984
5° 3131
6° 7145
7° 1742
8° 3912
9° 7270
10° 5407
11° 6912
12° 3111
13° 4686
14° 0934
15° 8976
16° 4617
17° 1453
18° 9867
19° 3750
20° 6347
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13011 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 20 de agosto a las 22:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 4753.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Barco)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.