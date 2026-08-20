Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy jueves 20 de agosto.

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El sorteo número 13011 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el jueves 20 de agosto a las 22:15. El número a la cabeza fue 4753, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Barco).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 4753

2° 8054

3° 2331

4° 1984

5° 3131

6° 7145

7° 1742

8° 3912

9° 7270

10° 5407

11° 6912

12° 3111

13° 4686

14° 0934

15° 8976

16° 4617

17° 1453

18° 9867

19° 3750

20° 6347