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Ángel Di María le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo a los hinchas brasileños de Corinthians

Ocurrió en el duelo enrre Rosario Central y el conjunto local por octavos de Libertadores.

20/08/2026 | 23:05Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El momento en el que Di María mostró su tatuaje. (Captura)

FOTO: El momento en el que Di María mostró su tatuaje. (Captura)

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En pleno partido de octavos de final de la Copa Libertadores, Ángel Di María protagonizó un momento provocador ante la hinchada de Corinthians.

Previo al inicio del segundo tiempo, el “Fideo” se arremangó el short y exhibió ante la tribuna del Timao el tatuaje de la Copa del Mundo que se hizo en la pierna derecha tras el título de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

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El gesto, captado en video y viralizado en redes sociales, generó fuertes reacciones. Di María respondió así a los insultos que recibía desde las gradas del estadio en San Pablo.

El tatuaje, que incluye el trofeo mundialista, las tres estrellas y el Sol de Mayo, es uno de los símbolos más representativos de la consagración argentina en 2022, en la que el rosarino fue figura y autor de un gol en la final ante Francia.

Lectura rápida

¿Qué hizo Ángel Di María durante el partido?
Exhibió su tatuaje de la Copa del Mundo ante la hinchada de Corinthians.

¿Quién es el protagonista del incidente?
El protagonista es Ángel Di María, jugador de la Selección Argentina.

¿Cuándo ocurrió el hecho?
Durante un partido de octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Dónde sucedió el evento?
En el estadio de Corinthians, ubicado en San Pablo.

¿Por qué Di María mostró su tatuaje?
Como respuesta a los insultos que recibía desde las gradas.

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