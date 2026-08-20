Ángel Di María le mostró el tatuaje de la Copa del Mundo a los hinchas brasileños de Corinthians

FOTO: El momento en el que Di María mostró su tatuaje. (Captura)

En pleno partido de octavos de final de la Copa Libertadores, Ángel Di María protagonizó un momento provocador ante la hinchada de Corinthians.

Previo al inicio del segundo tiempo, el “Fideo” se arremangó el short y exhibió ante la tribuna del Timao el tatuaje de la Copa del Mundo que se hizo en la pierna derecha tras el título de Qatar 2022 con la Selección Argentina.

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DI MARÍA LE MOSTRÓ LA COPA DEL MUNDO A LA GENTE DE CORINTHIANS ????



Previo al arranque del segundo tiempo, el Fideo exhibió el tatuaje en su pierna a la tribuna del Timao.



CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/H84P9cNQzT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 21, 2026

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El gesto, captado en video y viralizado en redes sociales, generó fuertes reacciones. Di María respondió así a los insultos que recibía desde las gradas del estadio en San Pablo.

El tatuaje, que incluye el trofeo mundialista, las tres estrellas y el Sol de Mayo, es uno de los símbolos más representativos de la consagración argentina en 2022, en la que el rosarino fue figura y autor de un gol en la final ante Francia.