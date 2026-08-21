Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto, el clima en CABA se caracterizará por un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 7°. La humedad se encuentra en un 77%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco. El viento sopla a 4 m/s desde el sur, lo que contribuye a la sensación de frescura en la mañana.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 3° y una máxima de 13°. Las condiciones de visibilidad son óptimas, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Para el pronóstico extendido, el sábado 22 de agosto se anticipa una mínima de 2° y una máxima de 12°, con cielo despejado. El domingo 23 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 11°, con algunas nubes dispersas. El lunes 24 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 10°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 25 de agosto, la mínima será de 9° y la máxima de 14°, con cielo mayormente nublado.

En resumen, se espera un viernes agradable en CABA, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse por la mañana debido a las bajas temperaturas, pero a medida que avance el día, el clima se tornará más templado.