Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 11°. La humedad se encuentra en un 66%, lo que puede generar una leve sensación de incomodidad. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1019 hPa.

El clima hoy viernes 21 de agosto

Para este viernes 21 de agosto, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. El día se presentará soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un 66%, y el viento continuará soplando a 4 m/s, lo que contribuirá a un ambiente agradable. No se anticipan lluvias, por lo que se recomienda disfrutar del buen clima.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se prevén temperaturas variadas. Para el sábado 22 de agosto, se espera una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 23 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 23°, con nubes dispersas. El lunes 24 de agosto, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24°, con cielo cubierto. El martes 25 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con cielo despejado. Finalmente, el miércoles 26 de agosto, la mínima será de 14° y la máxima de 31°, con cielo despejado.