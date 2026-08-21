Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

El clima en Rosario para este viernes 21 de agosto se caracteriza por un estado del cielo con lluvias ligeras y temperaturas que variarán entre los 3° de mínima y los 15° de máxima. La sensación térmica se sitúa en 12°, lo que indica un día fresco y húmedo.

Actualmente, las condiciones meteorológicas muestran una temperatura de 12°, con una sensación térmica de 11°. La humedad es del 80%, lo que contribuye a una atmósfera bastante densa. La visibilidad es buena, alcanzando los 10,000 m, y el viento sopla a 4 m/s desde el sur, lo que puede generar una leve sensación de frío.

En cuanto a las condiciones del día, se espera que las lluvias continúen durante la mañana, con una máxima que no superará los 15°. La humedad alta y el viento moderado pueden hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. Por la tarde, se prevé que las lluvias disminuyan, aunque el cielo permanecerá nublado.

Para los próximos días, el pronóstico indica un leve descenso en las temperaturas. El sábado 22 de agosto se anticipa una mínima de -0° y una máxima de 15°, con algunas nubes dispersas. El domingo 23, las temperaturas oscilarán entre 6° y 17°, con un cielo mayormente despejado. El lunes 24, se espera un leve aumento, con mínimas de 5° y máximas de 17°. Finalmente, el martes 25, la temperatura mínima será de 6° y la máxima de 18°, con cielos cubiertos.