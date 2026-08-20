FOTO: La Corte Suprema ratifica condena de 14 años a pedófilo por extorsión a menores

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de 14 años de prisión a un hombre que contactó a menores a través de perfiles falsos en internet para obtener imágenes y videos de contenido sexual, amenazándolas posteriormente.

El fallo, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la apelación de la defensa por falta de fundamentación autónoma en relación a la pena impuesta.

La condena abarca delitos como tenencia y producción de material de pornografía infantil, grooming, coacción agravada, promoción a la corrupción de menores, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante.

Cómo operaba el condenado

De acuerdo a la investigación, el hombre contactó al menos a una docena de niñas de entre 7 y 17 años, no solo de distintas provincias argentinas, sino también de otros países.

Para acercarse a sus víctimas, utilizaba perfiles falsos, haciéndose pasar por una mujer joven. En algunos casos, prometía oportunidades de modelaje o participación en películas, logrando así que las menores enviaran fotografías y videos desnudas.

Posteriormente, usaba este material para extorsionar y amenazar a las menores, exigiéndoles nuevas imágenes o actos sexuales bajo la amenaza de publicar los contenidos que ya poseía.

Durante un allanamiento en su domicilio, se hallaron 1.220 imágenes de mujeres y niñas en situaciones sexuales explícitas, junto a múltiples tarjetas SIM utilizadas para sus contactos.

El recorrido judicial

En mayo de 2021, la Cámara en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Córdoba condenó al acusado a 14 años de prisión mediante un juicio abreviado.

En diciembre de 2023, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desestimó el recurso de casación presentado por la defensa, subrayando las consecuencias psicológicas que los hechos causaron en las víctimas.

La defensa llevó el caso a la Corte Suprema, cuestionando la valoración hecha por los tribunales cordobeses. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó el planteo, confirmando que la condena a 14 años de prisión quedó firme.