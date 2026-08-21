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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto, Salta presenta un clima mayormente despejado con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 25°. La humedad se mantiene en un 74% y el viento sopla a 3.6 m/s.

21/08/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el viernes 21 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Salta se encuentra con un cielo despejado. La temperatura actual es de 11°, con una sensación térmica de 10°. La humedad es del 74%, lo que genera un ambiente algo fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m. El viento sopla a 3.6 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se sitúa en 1023 hPa.

El clima hoy viernes 21 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 25°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad del 74% y la visibilidad de 10000 m contribuyen a un día agradable. El viento, que sopla a 3.6 m/s, no generará inconvenientes en las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima variado en Salta. El sábado 22 de agosto, la mínima será de y la máxima de 19°, con algunas nubes. El domingo 23, se prevé una mínima de y una máxima de 19°, con cielo nublado. El lunes 24, la mínima será de y la máxima de 20°, manteniendo el cielo cubierto. El martes 25, se espera un día más cálido, con mínima de 12° y máxima de 30°, y cielo despejado.

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