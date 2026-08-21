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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este viernes 21 de agosto

Este viernes 21 de agosto, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 18°. La humedad es alta y el cielo se mantendrá despejado durante gran parte del día.

21/08/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 21 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el cielo en Santa Fe se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 11°. La sensación térmica es de 10°, lo que indica un ambiente fresco. La humedad se encuentra en un 85%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla suavemente a 0.45 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 21 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad que no supera los 5 km/h. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual, pero no se prevén lluvias ni cambios bruscos en el clima. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con temperaturas que oscilarán entre los 4° y los 21°. El sábado 22 de agosto, se anticipa una mínima de 5° y una máxima de 14°, con cielo parcialmente nublado. Para el domingo 23, se espera una mínima de 7° y una máxima de 16°, con algunas nubes dispersas. El lunes 24, las temperaturas oscilarán entre 7° y 17°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 25, se prevé una mínima de 10° y una máxima de 21°, con cielo cubierto.

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