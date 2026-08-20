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El Alavés empata con el Rayo Vallecano y se posiciona como líder de LaLiga

El equipo de azul y blanco logró un empate en su segundo partido de LaLiga, acumulando cuatro puntos tras su victoria inicial.

20/08/2026 | 20:20Redacción Cadena 3

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El argentino Lucas Boyé controla la pelota contra una banda en el empate del Alavés.

FOTO: El argentino Lucas Boyé controla la pelota contra una banda en el empate del Alavés.

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Buenos Aires, 20 de agosto (NA) – El Alavés logró un empate 1-1 frente al Rayo Vallecano en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de LaLiga de España, lo que le permitió ascender al primer puesto del torneo.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el partido se llevó a cabo en el estadio municipal de Butarque, donde el equipo local se adelantó rápidamente gracias al gol de Sergio Camello a los dos minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el Alavés logró igualar el marcador gracias a un tanto de Mariano Díaz a los 38 minutos del complemento.

Este resultado posiciona al Alavés en la cima de la tabla, sumando cuatro puntos en las primeras dos fechas, mientras que el Rayo Vallecano consiguió su primer punto y se ubica noveno.

En la próxima jornada, el equipo del Alavés, que cuenta con los argentinos Nahuel Tenaglia, Nicolás Valentini y Lucas Boyé, jugará como local ante el Villarreal el viernes 28 de agosto a las 16:30, mientras que el Rayo Vallecano visitará al Barcelona el lunes 31, también a las 16:30.

La segunda fecha de LaLiga continuará este viernes 21 con el enfrentamiento entre el Real Betis y la Real Sociedad a las 16:00, y el Real Madrid hará su debut el sábado 22 visitando al Espanyol desde las 16:30 (todos los horarios son en Argentina).

El Rayo Vallecano recibió el apoyo de su afición en su primer partido como local tras haber alcanzado el subcampeonato en la UEFA Conference League, a pesar de no poder jugar en su estadio por problemas de infraestructura. El encuentro fue marcado por la anulación de un gol del defensor Pelayo Fernández tras la revisión del VAR.

La jugada más clara del primer tiempo llegó a los 43 minutos, cuando el delantero Toni Martínez recibió un centro y remató al poste izquierdo del arquero argentino Augusto Batalla.

El primer gol del partido fue anotado por Sergio Camello, quien, al borde del área, se giró hacia su pierna derecha y disparó con un derechazo cruzado que abrió el marcador.

Por otro lado, el arquero Batalla tuvo un momento de preocupación al chocar con Toni Martínez y tuvo que ser sustituido tras sufrir una lesión en el pie derecho.

El empate llegó a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Mariano Díaz aprovechó un error en la salida del rival y definió por debajo del arquero Dani Cárdenas, sellando el 1-1 final.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
El Alavés empató 1-1 con el Rayo Vallecano en la segunda fecha de LaLiga.

¿Quiénes anotaron los goles?
Sergio Camello abrió el marcador para el Rayo y Mariano Díaz empató para el Alavés.

¿Cuándo se jugó el partido?
El encuentro tuvo lugar el 20 de agosto de 2026.

¿Dónde se disputó el encuentro?
El partido se jugó en el estadio municipal de Butarque.

¿Cuál es la posición del Alavés en la tabla?
El Alavés se encuentra en primer lugar con cuatro puntos tras dos fechas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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