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Bombazo en el fútbol: Ronaldinho volverá a jugar profesionalmente en el fútbol italiano

El exfutbolista brasileño llega al Ravenna FC, equipo de la Serie C italiana, y planea debutar en un partido oficial tras su retiro en 2018.

20/08/2026 | 17:41Redacción Cadena 3

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Ronaldinho vuelve a jugar al fútbol. (X)

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El brasileño Ronaldinho Gaúcho regresa al fútbol profesional a los 46 años al unirse al Ravenna FC, un club que milita en la Serie C de Italia.

Su arribo a la región de Emilia-Romaña marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, luego de haberse retirado en 2018. Ronaldinho llegó al aeropuerto de Forlì, donde fue recibido con entusiasmo y participó en los actos organizados por el club para dar inicio a la nueva temporada.

El Ravenna FC, que fichó a Ronaldinho como parte de una estrategia comercial, había anunciado su llegada en junio. En su presentación, el club compartió en redes sociales: "Ronaldinho aterrizó en Romaña" junto a imágenes del exjugador del Barcelona y PSG con la camiseta del equipo. El sueño del astro brasileño en su regreso al fútbol fue marcar un gol con su nuevo equipo.

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Durante su llegada, Ronaldinho mostró el gesto "shaka", levantando el pulgar y el meñique, y llegó a Emilia-Romaña en un vuelo procedente de Milán. En esa ciudad, se encontró con el croata Luka Modric, actual futbolista del AC Milan.

El club Ravenna, que pertenece desde 2024 al empresario italiano Ignazio Cipriani, busca con esta operación una proyección internacional y expansión de marca. El plan se apoya en socios como Black Duck y en acuerdos comerciales, incluyendo uno firmado con Nike.

A pesar de que se previó que Ronaldinho disputara al menos un partido oficial con el equipo, el club no especificó la fecha de su debut. En su presentación oficial, realizada hace casi dos meses en Miami, el jugador expresó: "El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!".

Además, el club italiano puso a la venta la camiseta número 10 que utilizará Ronaldinho. En pocas horas, la prenda, que costaba 129 euros (unos 150 dólares), se agotó, al igual que una gorra blanca con su insignia que se vendía a 32 dólares.

Lectura rápida

¿Quién regresa al fútbol profesional?
El brasileño Ronaldinho Gaúcho regresa al fútbol profesional.

¿A qué club se une?
Se une al Ravenna FC, que milita en la Serie C de Italia.

¿Cuándo se anunció su llegada?
Su llegada fue anunciada en junio de este año.

¿Qué objetivo tiene el club con su fichaje?
El Ravenna FC busca una proyección internacional y expansión de marca.

¿Cuál fue la reacción del público ante su llegada?
Fue recibido con entusiasmo y su camiseta número 10 se agotó rápidamente.

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