FOTO: Detienen a mujer por amenazas de bomba en el Hospital Garrahan y otras instituciones culturales

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Una mujer de 57 años fue detenida en el barrio porteño de Versalles, acusada de realizar amenazas de bomba contra el Hospital Garrahan, distintas salas de cine y teatro, la Sociedad Argentina de Actores y otros puntos del país.

La detención fue concretada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en una investigación iniciada a mediados de agosto a partir de correos electrónicos enviados a la Cámara Criminal de Sorteos del Poder Judicial de la Nación.

Los mensajes eran remitidos bajo la denominación "CATYCEM (Contra Abusos, Torturas y Corporaciones del Espectáculo y Medios)" y advertían sobre la supuesta colocación de explosivos en la Sociedad Argentina de Actores, el Hospital Garrahan y salas donde se proyectaban la película "Yo, Narciso" y se interpretaba la obra "Secreto en la Montaña".

En los correos se señalaba que las bombas estallarían el sábado a las 8.00, en caso de que las producciones no fueran retiradas de cartelera el viernes.

A raíz de las intimidaciones, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, a cargo de Marcos Fernández, Secretaría N° 110, de Cecilia Perzan, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 34, encabezada por Juan Zoni, convocó a la División Delitos Tecnológicos de la PFA para identificar a la responsable.

Los investigadores también activaron el protocolo antibombas en los establecimientos mencionados. Debido a que los objetivos estaban distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y distintas localidades del interior, las delegaciones de la PFA colaboraron con los procedimientos junto con los cuerpos de bomberos de cada región.

En total fueron inspeccionados 30 locales en todo el país. En los operativos realizados en la Capital Federal también intervino el Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA. No se encontraron artefactos explosivos ni elementos de interés vinculados con un posible atentado.

A partir del análisis técnico de la información obtenida, los investigadores lograron establecer la geolocalización de un teléfono celular que estaría vinculado con siete cuentas de correo electrónico utilizadas para enviar las intimidaciones.

Luego determinaron que una de esas cuentas era administrada por una mujer cuyo domicilio figuraba en el barrio porteño de Versalles.

Con esos elementos, el juzgado ordenó allanar un inmueble ubicado sobre la calle Irigoyen, donde los efectivos detuvieron a la sospechosa y secuestraron un teléfono celular que habría sido utilizado para realizar las comunicaciones.

La mujer quedó a disposición del magistrado junto con el dispositivo incautado, acusada del delito de "Intimidación pública" y a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.