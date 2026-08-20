FOTO: Santa Fe: la autopsia confirma que el niño de 6 años fue asesinado y su madre permanece detenida

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Izán Aguirre, el niño de 6 años asesinado en la ciudad de San Justo, en Santa Fe, falleció por asfixia por ahorcamiento, según los resultados preliminares de la autopsia, mientras que su madre continúa en detención.

La necropsia, realizada en la morgue judicial de la capital provincial, determinó que el menor murió a causa de un estrangulamiento.

Todavía se deben realizar estudios complementarios, tanto anatomopatológicos como bioquímicos, para esclarecer la mecánica del crimen.

Inmediatamente se inició una investigación a cargo de la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación provincial, quien ordenó la detención de la madre del niño, una joven de 22 años identificada como R.M..

Este jueves a las 10, el fiscal regional de la Primera Circunscripción del MPA, Jorge Nessier, junto a la fiscal que lidera la investigación, ofrecieron una conferencia de prensa en la sede de la Unidad Fiscal San Justo, donde compartieron las primeras informaciones obtenidas.

Nessier indicó que están a la espera del resultado de la necropsia, y que ya se realizaron las primeras declaraciones testimoniales, así como el peritaje de celulares y dispositivos secuestrados.

En relación a la mujer detenida, se confirmó que no posee antecedentes. Según Nessier, "este tipo de hechos requiere una mirada inicial que nos permite sostener que la responsabilidad del hecho parecería recaer en la madre del niño. Por esa razón, la fiscal ha ordenado su detención".

"La investigación nos permitirá esclarecer, en los próximos días, si hay alguna otra responsabilidad que pueda ser atribuida a otra persona", afirmó Nessier.