Lalo Mir, en Cadena 3: "Cuando todo el mundo a veces ve el futuro negro, yo lo veo luminoso"

Lalo Mir visitó este jueves los estudios de Cadena 3 en Córdoba y compartió una charla en la que repasó su vínculo con la radio, la evolución tecnológica, el trabajo detrás de cada programa y sus nuevos proyectos vinculados con la música y la cultura argentina.

El histórico conductor llegó a Córdoba desde Buenos Aires y destacó el clima de la ciudad, en contraste con el frío y el cielo gris que había dejado atrás.

Durante la entrevista, también participó desde Rosario la periodista Vero Maslup, en una conversación que permitió mostrar una de las características de la radio actual: la posibilidad de conectar estudios ubicados a cientos de kilómetros como si todos compartieran la misma mesa.

“La radio sigue viva”

Consultado sobre los cambios que atravesó la radio con la llegada de nuevas plataformas y medios digitales, Mir sostuvo que vive esa transformación con naturalidad.

“Siempre fui un poco aficionado a todo lo que hay. Antes eran fierros y hoy son algoritmos, pero no dejan de tener la misma lógica: son máquinas. Y me llevo bien con las máquinas”, explicó.

El conductor destacó además las posibilidades que ofrece la tecnología para conectar diferentes lugares del país en tiempo real.

“Cuando apareció Vero desde Rosario y la escuché como si estuviera sentada al lado mío, eso es la gracia. Me encantó”, señaló.

En ese sentido, sostuvo una mirada optimista sobre los avances tecnológicos y planteó una particular reflexión sobre el futuro: “Cuando todo el mundo a veces ve el futuro negro, yo lo veo luminoso. Cuando todos lo ven luminoso, yo lo veo negro”.

La importancia de los equipos

Mir también se refirió a una característica que marcó buena parte de su trayectoria: la conformación de equipos de trabajo.

“Yo tejo con lo que hay”, resumió al explicar su manera de construir programas junto a diferentes colaboradores. Para el conductor, cada integrante aporta sus propias características y esas diferencias terminan conformando una identidad colectiva.

“Es como un juego. Sacás de estos seres que parecen ser tan distintos cuáles son las singularidades que hacen al todo”, explicó.

Y agregó que nunca estudió específicamente cómo formar equipos: “No hice escuela para esto, no fui a una academia”.

La música como compañera de toda una carrera

La conversación también tuvo a la música como protagonista. Mir contó que, pese a que suele ser considerado un gran conocedor del tema, su relación con las canciones no necesariamente pasa por recordar títulos y datos.

“La gente cree que sé infinidad de música y no sé mucho más que alguien regular al que le gusta la música”, admitió.

Sin embargo, reconoció que la música siempre funcionó como una especie de base para sus programas.

“Mi colchón sobre el que voy descansando en los programas siempre fue la música”, describió.

También destacó el vínculo de los operadores de radio con ese universo: muchos de ellos, según contó, fueron músicos o tuvieron aspiraciones de ser DJs.

“En Buenos Aires escucho bastante Cadena 3”

Uno de los momentos particulares de la entrevista llegó cuando Mir contó que suele escuchar Cadena 3 desde Buenos Aires.

“Si les digo por qué, es hasta medio gracioso: porque siento que estoy en otro lugar”, explicó.

Según relató, escuchar las voces, los nombres de las calles y las distintas formas de hablar de otras regiones le genera la sensación de viajar sin moverse de Buenos Aires.

“Me saca de Buenos Aires, que no es poco”, afirmó.

En ese sentido, destacó especialmente la diversidad de tonadas y formas de hablar que conserva la radio federal.

Mir recordó que durante su formación en el ISER, en las décadas de 1970, se buscaba neutralizar las tonadas de los locutores. “Una locura total”, calificó.

Para el conductor, aquella tendencia desconocía el valor de la diversidad lingüística del país: “No había nada más lindo que escuchar a alguien con la tonada de otro lugar”.

Sus nuevos proyectos

Durante la charla, Mir contó que continúa trabajando en distintos proyectos relacionados con la música y la cultura argentina.

Entre ellos mencionó “El Curioso Caso”, una serie de formato documental policial que tiene su base de operaciones en Rosario y que recorre diferentes fenómenos musicales del país.

El segundo capítulo está dedicado a La Plata y su vínculo con el rock independiente y autogestivo, mientras que el primero abordó el fenómeno de la cumbia santafesina.

También recordó que ya estuvo en Córdoba para grabar “El Curioso Caso del Cuarteto Cordobés”.

La propuesta busca recorrer distintas escenas musicales argentinas y preguntarse por las razones que explican el surgimiento y la identidad de determinados géneros en cada región.

Mir, además, adelantó su intención de continuar visitando Cadena 3 y dejó abierta la posibilidad de repetir la experiencia desde los estudios de Rosario.

“Esto se puede hacer de múltiples maneras y me parece fantástico”, concluyó.

Entrevista de Amamos Argentina.