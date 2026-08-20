El US Open rompe un récord histórico: cuánto pagará el torneo a los tenistas por premios

El US Open 2026 romperá un récord histórico en la edición de ese año. En la previa del torneo, se confirmó que Carlos Alcaraz participará para defender el título obtenido el año anterior.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) anunció una bolsa de premios histórica para los campeones y todos los jugadores que participaran del último Grand Slam de la temporada.

El torneo, que se disputa en Nueva York entre el 23 de agosto y el 13 de septiembre, repartirá 108 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20% respecto de la edición de 2025.

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Este incremento marca el segundo aumento consecutivo del 20% y un total del 44% en comparación con hace dos años. De esta manera, el US Open se convirtió en el Grand Slam con la mayor cantidad de dinero destinada a sus jugadores.

Los campeones de los cuadros individuales masculino y femenino recibirán 5.5 millones de dólares cada uno, la cifra más alta otorgada por un Grand Slam.

Este premio superó los 5 millones que recibieron el año anterior Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, campeones de la edición 2025, en un torneo que repartió 90 millones de dólares en total. Alcaraz se impuso ante Jannik Sinner y ganó su segundo título del US Open.

El dinero también aumentó para quienes avancen en las distintas rondas. Los 128 jugadores que ingresen al cuadro principal de individuales asegurarán 140.000 dólares, mientras que los cuartofinalistas recibirán 780.000, los semifinalistas 1.45 millones y el subcampeón se llevará 2.8 millones. En el caso de los eliminados en primera ronda, los 140.000 dólares representan un incremento del 27% respecto de 2025.

Los premios se darán de la siguiente manera: para los individuales del cuadro principal (masculino y femenino), el campeón o campeona recibirán 5.500.000 dólares, el finalista 2.800.000 dólares, los semifinalistas 1.450.000 dólares, los cuartofinalistas 780.000 dólares, la cuarta ronda 480.000 dólares, la tercera ronda 290.000 dólares, la segunda ronda 190.000 dólares y la primera ronda 140.000 dólares.

En los clasificatorios de individuales, los premios serán: tercera ronda 66.000 dólares, segunda ronda 48.000 dólares y primera ronda 32.000 dólares.

En cuanto a los dobles (masculino y femenino, por equipo), los campeones recibirán 1.000.000 dólares, los finalistas 500.000 dólares, los semifinalistas 250.000 dólares, los cuartofinalistas 125.000 dólares, la tercera ronda 80.000 dólares, la segunda ronda 50.000 dólares y la primera ronda 35.000 dólares. Para los dobles mixtos del cuadro principal (por equipo), los campeones también recibirán 1.000.000 dólares, los finalistas 500.000 dólares, los semifinalistas 250.000 dólares, los cuartofinalistas 120.000 dólares y la primera ronda 40.000 dólares.