Cuándo juegan Las Leonas en la segunda fase del Mundial de hockey

FOTO: Las Leonas van por su tercer título en un Mundial de hockey.

Las Leonas culminaron una destacada fase de grupos en el Mundial femenino de hockey, logrando la primera posición en su zona con un total de siete puntos, lo que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

En su debut, el equipo dirigido por Fernando Ferrara empató 1-1 contra Estados Unidos, un resultado que no reflejó el dominio que mostraron durante el encuentro.

Posteriormente, en un partido reñido, lograron vencer a Alemania por 3-2 y cerraron la fase de grupos con un sólido triunfo ante Escocia, finalizando 2-0.

Con este desempeño, Las Leonas avanzaron a la segunda fase del torneo, donde se enfrentarán a España y a un oponente aún por definir. Además, comenzarán esta nueva etapa con una ventaja de tres puntos, ya que se contabiliza el partido contra Alemania.

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La primera presentación en esta fase será el sábado 22 de agosto a las 17:30 (hora argentina), y dos días después, el lunes 24, volverán a jugar a la misma hora.

Aunque uno de sus rivales está confirmado como España, aún se desconoce la posición final de esta selección en su zona, lo que dependerá del resultado del partido entre Irlanda y Bélgica, que también definirá al otro rival de Las Leonas.

Este torneo representa la decimoquinta participación de Las Leonas en un Mundial, donde han logrado conquistar el título en dos ocasiones: en Perth (Australia) en 2002 y en Rosario en 2010. También han alcanzado la final en 1974, 1976, 1994 y 2022, y se han llevado la medalla de bronce en 1978, 2006 y 2014.