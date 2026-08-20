En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cuándo juegan Las Leonas en la segunda fase del Mundial de hockey

Las Leonas, lideradas por Fernando Ferrara, clasificaron a la segunda fase del Mundial tras finalizar primeras en su grupo, y jugarán el sábado 22 y el lunes 24 de agosto.

20/08/2026 | 16:37Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Las Leonas van por su tercer título en un Mundial de hockey.

FOTO: Las Leonas van por su tercer título en un Mundial de hockey.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Las Leonas culminaron una destacada fase de grupos en el Mundial femenino de hockey, logrando la primera posición en su zona con un total de siete puntos, lo que les permitió avanzar a la siguiente ronda.

En su debut, el equipo dirigido por Fernando Ferrara empató 1-1 contra Estados Unidos, un resultado que no reflejó el dominio que mostraron durante el encuentro.

Posteriormente, en un partido reñido, lograron vencer a Alemania por 3-2 y cerraron la fase de grupos con un sólido triunfo ante Escocia, finalizando 2-0.

Con este desempeño, Las Leonas avanzaron a la segunda fase del torneo, donde se enfrentarán a España y a un oponente aún por definir. Además, comenzarán esta nueva etapa con una ventaja de tres puntos, ya que se contabiliza el partido contra Alemania.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La primera presentación en esta fase será el sábado 22 de agosto a las 17:30 (hora argentina), y dos días después, el lunes 24, volverán a jugar a la misma hora.

Aunque uno de sus rivales está confirmado como España, aún se desconoce la posición final de esta selección en su zona, lo que dependerá del resultado del partido entre Irlanda y Bélgica, que también definirá al otro rival de Las Leonas.

Este torneo representa la decimoquinta participación de Las Leonas en un Mundial, donde han logrado conquistar el título en dos ocasiones: en Perth (Australia) en 2002 y en Rosario en 2010. También han alcanzado la final en 1974, 1976, 1994 y 2022, y se han llevado la medalla de bronce en 1978, 2006 y 2014.

Lectura rápida

¿Qué lograron Las Leonas en la fase de grupos?
Finalizaron primeras en su zona con siete puntos.

¿Cuándo juegan en la segunda fase?
El sábado 22 y el lunes 24 de agosto a las 17:30.

¿Quién es el entrenador del equipo?
Fernando Ferrara es el director técnico de Las Leonas.

¿Contra quiénes se enfrentarán?
Jugarán contra España y un rival por definir.

¿Cuántas veces han ganado el Mundial?
Las Leonas han ganado el título en 2002 y 2010.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf