Palazzo anticipó qué banda será el gran hito del Cosquín Rock 2027

El creador del Cosquín Rock, José Palazzo, celebró en Cadena 3 la revelación de la grilla de artistas que se presentarán el próximo 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, tras más de un año de producción y logística para coordinar una nómina que supera los 115 proyectos musicales.

"A mí me dijeron: 'Es imposible que junten a todos esos artistas de rock and roll juntos'. Y hoy están los Gardelitos, los Guasones, Las Pelotas, Ciro, Divididos, La Kermesse Redonda. Están todos", destacó el productor al repasar la convivencia de clásicos con la escena emergente, que incluye a nombres jóvenes como Camionero, Autos Robados, Winona Riders, Ryan y La Chancha Muda.

Entre las principales atracciones de la edición 2027, Palazzo remarcó la primera participación de Tan Biónica en el festival, calificada por él mismo como el gran hito de la programación: "Era una de las grandes bandas que no había estado nunca presente y que dice presente. Si tuviera que elegir una banda hoy, elegiría a Tan Biónica". Además, resaltó la llegada de Los Fabulosos Cadillacs por segunda vez en la historia del evento, junto a internacionales como Jack Johnson, Richie Hawtin y Capital Cities.

En relación a las fechas de anuncio, el productor explicó que la anticipación busca facilitar la planificación del público en el contexto económico actual. "Anunciarlo con tiempo ayuda a que, frente a una situación de público conocimiento de los bolsillos flacos, la gente tenga mucho tiempo para programar su ida y saber qué placer tiene que sacrificar o reprogramar sus vacaciones para incluir al Cosquín Rock en su agenda", sostuvo.

Finalmente, Palazzo anticipó que el evento mantendrá su tradicional escenario sorpresa con cruces entre artistas de la nómina y confirmó la presencia de La Kermesse Redonda para realizar un homenaje especial a la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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