Max Verstappen renueva con Red Bull hasta 2030 tras considerar su retiro de la F1

ZANDVOORT, Holanda — El piloto neerlandés Max Verstappen reveló que consideró seriamente abandonar la Fórmula 1 antes de firmar el jueves un nuevo contrato por cuatro años más con Red Bull. Este anuncio, realizado antes del Gran Premio de Holanda, pone fin a las especulaciones sobre un posible traspaso a otro equipo o su salida del deporte.

A pesar de que Red Bull ha enfrentado dificultades para igualar el rendimiento de Mercedes en esta temporada, y de la frustración de Verstappen por la dependencia de los autos de 2026 en la energía eléctrica, el piloto decidió continuar con el equipo que lo ha respaldado desde su debut.

"Después de las primeras carreras de este año, le dije a Laurent Mekies (director del equipo Red Bull): 'No vengas a mí con ningún tipo de preguntas sobre el futuro porque ni siquiera sé si quiero quedarme'. Sinceramente, siempre lo mantuvimos muy abierto", compartió Verstappen.

El piloto también mencionó que las conversaciones con la FIA y la F1 le dieron confianza sobre el futuro de la categoría. "Estamos trabajando lentamente hacia algo que se vuelve mejor y mejor", agregó Verstappen. Este nuevo contrato podría incluir un eventual regreso a motores V8 más simples, aunque esto no está confirmado.

"Aunque no esté del todo contento con cómo es el paquete, sigo amando correr; esto sigue siendo la cúspide del automovilismo, así que todavía quiero estar aquí", añadió.

Cuando se le preguntó si había hablado con otros equipos, Verstappen respondió: "Creo que estuve más cerca de retirarme que de cambiar de equipo".

La dupla Verstappen-Red Bull podría establecer un récord de la F1

Cumplir el contrato completo llevaría a Verstappen a 15 temporadas con Red Bull, lo que marcaría la relación piloto-equipo más larga en la historia de la F1. Esto ocurre con un fuerte respaldo al director del equipo, Mekies, quien asumió el cargo tras la salida del fundador Christian Horner.

"Para nosotros, él es mucho más que el piloto más rápido del mundo", afirmó Mekies. "Es el punto central del equipo. Es a quien siempre recurrimos para todas las decisiones estratégicas que estamos tomando, y saber que va a estar con nosotros para construir ese próximo ciclo ganador es fenomenal".

Con solo 28 años, Verstappen es considerado uno de los grandes de todos los tiempos de la F1, aunque no ha logrado ganar una carrera en lo que va de la temporada. Este es un hecho inusual, ya que no había tenido una temporada sin victorias desde su año de novato en 2015.

Por qué hubo especulaciones de que Verstappen podría cambiarse

El contrato anterior de Verstappen se extendía hasta 2028, pero incluía cláusulas de rendimiento que podrían haberle permitido dejar el equipo antes, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible cambio. Red Bull ha apoyado la carrera de Verstappen desde su infancia, llevándolo a la F1 a los 17 años, lo que lo convirtió en el piloto más joven en la historia de la categoría.

Aun así, en los últimos años, se han presentado señales de tensión dentro del equipo debido a la salida de figuras clave, incluido Horner el año pasado y el famoso diseñador de autos Adrian Newey. Verstappen también expresó preocupaciones sobre la seguridad esta temporada tras dos fallas en el alerón trasero de su auto que provocaron choques a alta velocidad.

Se había mencionado a Verstappen como posible fichaje de McLaren tras informes de una reunión en junio entre sus representantes y la dirección del equipo. Sin embargo, el director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, afirmó que no había un lugar disponible para él, manteniendo la alineación con Lando Norris y Oscar Piastri.

También ha habido interés por parte de Mercedes en el pasado. "Los pilotos hablan con distintos equipos, los equipos hablan con distintos pilotos. Todos tienen que ver cuáles son sus cartas", declaró George Russell, de Mercedes.

Un piloto que había sido considerado como posible reemplazo de Verstappen en Red Bull, Carlos Sainz Jr., firmó un nuevo contrato con Williams el miércoles.