El USS Washington se incorpora a Oriente Medio y reemplaza al Lincoln tras prolongado despliegue

WASHINGTON — El portaaviones USS George Washington, que tiene su base en Asia, ha comenzado a operar en Oriente Medio, según lo informado por el ejército estadounidense el jueves. Este despliegue ocurre mientras el Lincoln, que ha estado en servicio durante un largo periodo, enfrenta problemas de salud mental entre su tripulación y una falta de suministros.

El Comando Central de Estados Unidos, encargado de las operaciones militares en la región, anunció a través de sus redes sociales que el Washington llegó a Oriente Medio el miércoles. Aún no se ha definido la fecha de regreso del USS Abraham Lincoln a Estados Unidos, ni si realizará una escala en puerto, aunque se estima que el viaje podría tardar poco más de un mes.

La llegada del Washington coincide con un creciente temor por el largo despliegue del Lincoln, que ha establecido un récord al estar más de 250 días ininterrumpidos en el mar. Este prolongado periodo ha generado preocupaciones sobre el estrés de la tripulación y su salud mental, además de la escasez de suministros como alimentos y productos de higiene.

Legisladores demócratas han pedido al Departamento de Defensa que explique las condiciones a bordo del Lincoln, que, según el secretario de Defensa Pete Hegseth, han sido "completamente tergiversadas". Hegseth se reunió con la tripulación del Lincoln la semana pasada, y el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central, también visitó el buque durante el fin de semana. Cooper destacó en un artículo de opinión publicado el domingo que la tripulación había realizado una "actuación para la historia" y que ahora regresaban a casa.

Los despliegues prolongados de portaaviones generan desgaste en los militares, que pasan largos periodos lejos de sus hogares, lo que aumenta la presión sobre la nave y su personal. Aunque las tensiones entre Estados Unidos e Irán han disminuido en las últimas semanas, la Marina continúa aplicando un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Trump no ha proporcionado claridad sobre el futuro de las operaciones en la región.

Hegseth ha indicado que Estados Unidos puede mantener el bloqueo "indefinidamente". Esta semana, Trump minimizó los informes sobre las condiciones a bordo del Lincoln, que partió de su puerto base en San Diego en noviembre y llegó a Oriente Medio en enero. El presidente calificó los casi nueve meses en el mar como un "buen periodo de tiempo", aunque reconoció que en años anteriores los marineros han estado desplegados por más tiempo.

El presidente comentó a los periodistas que había conversado con un almirante retirado que había estado en barcos por "mucho más tiempo", y este le aseguró que el Lincoln estaba "bellamente mantenido y bellamente cuidado". En un comunicado, Cooper también elogió a los líderes del portaaviones por su enfoque en la salud mental y la resiliencia de la tripulación, señalando que "la historia registrará este despliegue como uno de los más intensos operativamente y de mayor trascendencia de la era moderna".

El Washington se une al USS George H.W. Bush en Oriente Medio, lo que deja a Asia sin un grupo de ataque de portaaviones estadounidense en un momento en que China ha mostrado un comportamiento más agresivo. La ausencia de un portaaviones estadounidense en el Pacífico podría ser temporal si la Marina decide desplegar otro en los próximos dos meses. Sin embargo, analistas advierten que las operaciones prolongadas con Irán están afectando a algunos marineros, mientras que el gobierno de Trump se repliega de la región de Asia-Pacífico y se centra en el hemisferio occidental.