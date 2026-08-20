Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 20 de agosto

En la tarde de este jueves 20 de agosto, las cotizaciones del dólar han generado atención en el ámbito económico, reflejando el complejo panorama cambiario de Argentina. La variación en las cotizaciones del dólar se ha vuelto un tema habitual en la vida diaria de los argentinos y es crucial entender las diferencias entre cada tipo de cambio.

El dólar oficial se presenta con un precio de $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. Este es el tipo de cambio que se utiliza para transacciones oficiales y está regulado por el Banco Central de la República Argentina. Es importante mencionar que este tipo de cambio es el que rige para operaciones como la compra de bienes como autos o viajes al exterior.

Por otro lado, el dólar blue se comercializa en el mercado informal a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. Esta variación es significativa y se debe a la disponibilidad limitada de dólares en el mercado oficial. Los consumidores acuden a este mercado paralelo debido a las restricciones impuestas por el gobierno, lo que a menudo genera mayores precios en el blue.

Además, se encuentran otras cotizaciones relevantes como el dólar mayorista, que este jueves está a $1.488 para la compra y $1.497 para la venta. Este tipo de cambio es utilizado principalmente por bancos e instituciones, y refleja una tasa menor que el dólar minorista debido a menores márgenes de ganancia.

Otro tipo importante es el dólar contado con liquidación (CCL), que hoy se sitúa en $1.582,4 para la compra y $1.582,9 para la venta. Este tipo de cambio se utiliza para la transferencia de divisas fuera del país y es influenciado por el mercado de acciones.

También es importante mencionar el dólar cripto, que cotiza a $1.579,29 en la compra y $1.581,79 en la venta, un reflejo de la creciente adopción de criptomonedas en el país.

Asimismo, existe el dólar tarjeta, que se encuentra a $1.904,5 para la compra y $1.969,5 para la venta, y se aplica a las compras realizadas en el exterior con tarjetas de crédito. Este tipo de cambio, más elevado, incluye recargos impositivos y es un reflejo del esfuerzo del gobierno por controlar el consumo de divisas.

Las variaciones en los tipos de cambio están ligadas a múltiples factores, desde la inflación interna hasta decisiones de política económica y la incertidumbre política. Cuando la inflación crece, muchas personas se apresuran a comprar dólares para proteger su poder adquisitivo, alimentando así la demanda en el mercado informal.