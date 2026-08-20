EEUU refuerza sanciones a Cuba y detiene a ciudadanos por visitas a la isla

WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre Cuba mediante la implementación de nuevas sanciones económicas que afectan a diversas industrias de este país socialista, ya sometido a un fuerte régimen sancionador. Además, se han endurecido las leyes que impiden a los ciudadanos estadounidenses llevar a cabo negocios con empresas del gobierno cubano o aquellas que estén vinculadas a él.

Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron el jueves sanciones contra nueve empresas estatales que operan en los sectores de minería, metales y construcción, así como contra la dirección del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP). El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que el ICAP es responsable de una red de subversión en Estados Unidos, diseñada para captar y radicalizar a ciudadanos estadounidenses.

Rubio también indicó que recientemente el régimen cubano intentó aprovechar el centenario de Fidel Castro para reactivar esta red, trayendo a La Habana a una nueva brigada de simpatizantes internacionales para establecer contactos con funcionarios del gobierno cubano.

"La administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras una potencia extranjera hostil busca explotar nuestras libertades —de las que ninguna goza su pueblo— engañando y corrompiendo a ciudadanos estadounidenses", afirmó Rubio.

La presión sobre La Habana ha ido en aumento, con amenazas de intervención militar en el contexto de un conflicto con Irán, y el endurecimiento de sanciones económicas que buscan limitar el financiamiento del gobierno cubano. Un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos ha agravado la crisis económica de la isla, ya debilitada.

La embajada cubana no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre estas nuevas sanciones. Cuba ha denunciado repetidamente las sanciones y el embargo que Estados Unidos ha mantenido durante décadas, acusando a diversas administraciones de atacar injustamente a su población por diferencias ideológicas.

Las sanciones más recientes coinciden con una operación en el aeropuerto de Miami, donde varios ciudadanos estadounidenses que regresaban de Cuba, tras participar en actividades por el cumpleaños de Castro, fueron detenidos brevemente. Algunos de estos ciudadanos tuvieron que entregar sus teléfonos y dispositivos electrónicos para ser inspeccionados.

Los funcionarios indicaron que estaban listos para detener a un mayor número de activistas a su regreso, aunque solo un número reducido fue sometido a un interrogatorio más exhaustivo. Los detenidos finalmente fueron liberados y se les permitió ingresar a Estados Unidos, aunque podrían enfrentar cargos si se determina que violaron las sanciones.

Las nuevas sanciones también afectan a altos funcionarios del ICAP, como su presidente Fernando González Llort, quien había sido arrestado en Estados Unidos en 1998 y liberado en 2014. Otros sancionados incluyen a Noemí Ramona Rabaza Fernández y Leima Martínez Freire.

Las restricciones también se extienden a empresas de producción de níquel, firmas de importación de productos industriales y empresas que suministran mano de obra cubana a entidades extranjeras. La administración Trump ha intensificado su campaña para presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, acusando al gobierno cubano de fomentar el activismo antiestadounidense en el país.

A pesar de que la situación en Cuba se ha deteriorado en los últimos cinco años, el bloqueo petrolero ha precipitado una crisis severa, con apagones generalizados y escasez de medicamentos y transporte público. La situación ha hecho que el turismo, vital para la economía cubana, se reduzca drásticamente.