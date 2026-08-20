Josh Tarling competirá en la Vuelta a España tras la trágica pérdida de su hermano

FOTO: Josh Tarling correrá la Vuelta a España una semana tras la muerte de su hermano Finlay

MADRID (AP) — El ciclista galés Josh Tarling está listo para afrontar la Vuelta a España, que dará inicio este fin de semana, poco más de una semana después de la muerte de su hermano Finlay Tarling durante la Volta a Portugal.

El equipo Netcompany Ineos anunció el jueves su formación para la carrera, donde se incluye a Josh, un especialista en contrarreloj de 22 años, quien regresa a la Vuelta tras haber debutado en 2024 y luego de completar su primer Tour de Francia.

"Todos apoyamos plenamente a Josh en su decisión de participar en la carrera", declaró Geraint Thomas, director deportivo del equipo, en referencia a la difícil situación que atraviesa el ciclista.

Finlay Tarling, de 19 años, falleció durante la octava etapa de la Volta a Portugal el 14 de agosto, cuando fue impactado por un vehículo. Según los informes, el conductor no se percató de las señales de los comisarios y accedió a la carretera en sentido contrario a la competencia.

El equipo de ciclismo NSN tomó la decisión de retirar su escuadra de desarrollo del resto de la competencia al día siguiente del accidente.

Al igual que su hermano mayor, Finlay también era un especialista en contrarreloj, lo que hace que su pérdida sea aún más dolorosa para la familia y la comunidad del ciclismo.

La 81ª edición de la Vuelta comenzará el sábado con una contrarreloj individual muy técnica en Mónaco, donde reside el favorito para la carrera, Tadej Pogacar.

El ciclista esloveno busca completar un triplete de Grandes Vueltas tras haber ganado recientemente su quinto Tour de Francia, igualando el récord, y sumarlo a su triunfo en el Giro de Italia de 2024. La Vuelta es la única Gran Vuelta que Pogacar aún no ha logrado conquistar.