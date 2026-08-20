Detenido en Croacia un ucraniano buscado por el sabotaje al Nord Stream en 2022

FOTO: Juez croata ordena detener a un ucraniano buscado por el sabotaje al Nord Stream en 2022

ZAGREB, Croacia — La justicia croata ha emitido una orden de detención para un ciudadano ucraniano, quien es requerido en Alemania por su supuesta participación en las explosiones submarinas que afectaron a los gasoductos Nord Stream en 2022, según lo informó su abogado el jueves.

El individuo fue arrestado el miércoles en la ciudad de Pula, en el norte de Croacia, en cumplimiento de una orden de detención europea. La cadena de televisión estatal HRT reportó que el jueves fue sometido a un interrogatorio por parte de fiscales que han solicitado su detención mientras se llevan a cabo los procedimientos para su extradición.

El abogado del detenido, Matija Milos, indicó que tienen la intención de apelar la decisión de detención, según lo reportó la agencia de noticias HINA. Aún no se sabe cuánto tiempo podrían tomar estos procedimientos de extradición en Croacia.

Las autoridades alemanas han descrito al sospechoso como un "buzo con entrenamiento" que formaba parte de un grupo que supuestamente "colocó explosivos" en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, situados en el mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm.

Las explosiones, que ocurrieron el 26 de septiembre de 2022, causaron daños significativos a los gasoductos diseñados para transportar gas natural ruso a Alemania. Estos incidentes incrementaron las tensiones en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, a medida que los países europeos buscaban reducir su dependencia de las fuentes energéticas rusas tras la invasión del Kremlin el 24 de febrero de 2022.

La fiscalía alemana ha identificado al sospechoso únicamente como Vladimir Z., aunque un portavoz confirmó a la prensa que se trata del mismo individuo que fue arrestado en Polonia el año pasado, aunque fue liberado cuando un tribunal polaco se negó a extraditarlo a Alemania. Las autoridades polacas lo identificaron como Volodymyr Zhuravlov.

Desde hace tiempo, Polonia ha manifestado su oposición a los gasoductos Nord Stream, considerándolos un intento de Rusia de utilizar su poder energético para aumentar su influencia en Europa.

El mes pasado, fiscales federales alemanes presentaron cargos contra un exoficial del ejército ucraniano relacionado con las mismas explosiones. Este individuo, Serhii K., fue detenido en agosto de 2025 en Italia, donde agentes realizaron un allanamiento en su residencia y posteriormente fue extraditado a Alemania en noviembre.

Las acusaciones indican que los sospechosos utilizaron un yate que zarpó del puerto alemán de Rostock, el cual fue alquilado a una empresa alemana mediante identificaciones falsificadas.

Las explosiones no solo dañaron el Nord Stream 1, que era la principal vía de suministro de gas natural ruso a Alemania, sino que también afectaron al Nord Stream 2, que nunca llegó a entrar en funcionamiento debido a la suspensión de su certificación por parte de Berlín justo antes de la invasión de Rusia.

Inicialmente, algunos funcionarios occidentales sospecharon que Rusia podría haber sido responsable de las explosiones, pero posteriormente, las investigaciones alemanas apuntaron a una posible implicación ucraniana. Por su parte, Rusia ha acusado a Estados Unidos de haber orquestado las explosiones, una afirmación que ha sido negada por Washington.