Países europeos y Canadá instan a Israel a frenar asentamientos en Cisjordania tras licitación

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- Un grupo de siete países, entre ellos cuatro miembros de la Unión Europea, ha expresado su rechazo a un nuevo proyecto de asentamiento israelí en Cisjordania. Estos líderes han solicitado a Israel que detenga la expansión en el territorio palestino ocupado, luego de que se anunciara la licitación para la construcción de más de 1.200 viviendas en la región.

En un comunicado conjunto, los países firmantes advirtieron: "En un momento de grave inestabilidad en Cisjordania, con niveles sin precedentes de violencia de colonos contra civiles y serias restricciones a la economía palestina, esta decisión resulta todavía más preocupante". El texto insta a Israel a retirar de inmediato estos planes y poner fin a la expansión de los asentamientos en Cisjordania.

El comunicado fue firmado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, junto al Reino Unido, Noruega y Canadá.

El proyecto, conocido como E1, había sido aprobado por Israel el año pasado y, de llevarse a cabo, separaría aún más Jerusalén Este, que es de mayoría palestina y está ocupada por Israel, de Cisjordania. La Naciones Unidas también han expresado su preocupación, con el secretario general afirmando que el plan representa una "amenaza existencial" para la posibilidad de un Estado palestino contiguo.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, describió las licitaciones como "inaceptables" y advirtió que el proyecto "socavaría gravemente la viabilidad de la solución de dos Estados".

Las críticas de Prévot fueron respaldadas por el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, quien exigió el cese del proyecto y la expansión de asentamientos en Cisjordania, lo que llevó a Londres a convocar al encargado de negocios de Israel.

Miliband comunicó su mensaje directamente a su par israelí, Gideon Sa'ar. Este último, sin embargo, rechazó "de plano" la declaración de Miliband y criticó el tono de sus palabras. Sa'ar argumentó que "el pueblo judío tiene derecho a vivir en toda la Tierra de Israel, del mismo modo que los británicos tienen derecho a vivir en Londres y en todo el Reino Unido", según lo publicado en X.

Además, Sa'ar acusó al Reino Unido de "culpar solo a Israel e ignorar el extremismo palestino", lo que, según él, alimenta los ataques antisemitas contra la comunidad judía británica.

Israel aprobó en agosto del año pasado los planes para la parcela de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados conocida como E1, situada justo al este de Jerusalén.