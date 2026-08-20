¿Es posible enfriar centros de datos usando orina? Una propuesta insólita pero con fundamento

En una campaña de marketing divertida, la marca Liquid Death se asoció con el exjugador de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, para proponer una solución que mitigue el impacto ambiental de los centros de datos de inteligencia artificial, que requieren enormes cantidades de agua para evitar que los servidores se sobrecalienten.

"Los centros de datos de IA desperdician millones de galones de agua", bromeó Kelce en el video de la campaña. "Por eso Liquid Death y Garage Beer se han unido. Queremos que tu orina enfríe estos centros de datos".

El comercial, que es gracioso, también sugiere una idea que, aunque absurda a primera vista, tiene un trasfondo real en el contexto de la refrigeración de centros de datos.

Como explicó Michael Obradovitch, vicepresidente de Cuentas Globales de Data Center en Ecolab, "el comercial de Liquid Death es divertido y sarcástico, pero en realidad, hay una cantidad considerable de fuentes de agua alternativas que ya se están utilizando para enfriar estos centros de datos".

Estas fuentes de agua alternativas, cuando se utilizan en los centros de datos, al menos parcialmente compensan la demanda de agua potable. Una de estas fuentes es el agua reciclada, que se produce al tratar aguas residuales y aguas de desecho para que sean seguras para su reutilización. Las aguas residuales y de desecho contienen muchas cosas, incluyendo, como adivinaste, orina humana.

"No se utilizaría solo orina, sino que se puede limpiar y convertir en agua útil, y eso es lo que abogamos", añadió Bruno Pigott, director ejecutivo de la Asociación WateReuse y exadministrador asistente de agua de la EPA de EE. UU.

Para ser claros: no se debe contribuir con galones de orina para ayudar a enfriar los centros de datos, como sugiere Kelce de manera sarcástica. Pero, solo por el bien del experimento mental: ¿qué sucedería si realmente intentaras enfriar un centro de datos con un flujo constante de orina?

"La orina contiene todo tipo de cosas. Contiene sales, contiene urea, bacterias, materia orgánica de todo tipo que puede dejar depósitos minerales. Si simplemente la pusieras en una torre de enfriamiento o en otro lugar, requeriría una limpieza constante", advirtió Pigott. "Uno de los métodos de enfriamiento se llama enfriamiento evaporativo, donde el aire caliente pasa a través del agua para eliminar el calor mediante la evaporación. ¿Te imaginas si simplemente vertieras orina a través del aire caliente?"

Existen tecnologías que permiten convertir nuestra orina en agua potable; eso es lo que hacen los astronautas en el espacio, ya que solo pueden llevar una cantidad limitada de agua en sus naves espaciales. Pero eso no es eficiente a gran escala, y aunque lo fuera, no es como si los científicos pudieran acceder a millones de galones de orina a voluntad (bueno, no a menos que Kelce realmente se comprometa con la broma). En su lugar, nuestras aguas de inodoro terminan en aguas residuales.

Ahí es donde entran las plantas de tratamiento de agua, que proporcionan agua reciclada para evitar que tengamos que lidiar con el olor de la orina evaporada. Estas instalaciones utilizan reactores biológicos de membrana, ósmosis inversa, luz ultravioleta y otros procesos para tratar el agua hasta que sea lo suficientemente limpia para su uso industrial. En algunos casos, esta agua puede incluso ser tratada hasta el punto de que sea potable.

"Utilizamos agua reciclada para el enfriamiento en todo tipo de industrias, y lo hemos hecho durante décadas", indicó Dr. Greta Zornes, líder de práctica en reutilización de agua en la firma de ingeniería CDM Smith. "Esta es solo una aplicación, pero definitivamente ha habido un auge en el uso de agua reciclada para el enfriamiento de centros de datos".

Aunque Zornes ha trabajado en tecnología de reutilización de agua durante más de dos décadas, su trabajo diario ha cambiado con la creciente demanda de centros de datos.

"Cada día en este momento, estoy trabajando en agua reciclada para centros de datos", afirmó.

Cuando los centros de datos utilizan más agua reciclada, no representan tanto una carga para el suministro de agua potable local. Pero las industrias solo pueden pivotar hacia el uso de agua reciclada cuando hay la infraestructura adecuada para tratar millones de galones de agua cada día.

"Debes estar relativamente cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales que sea lo suficientemente grande como para que tengas suficiente agua para usar", dijo Zornes. "Por lo tanto, cuando los centros de datos se trasladan a áreas rurales, muchas veces las plantas de tratamiento de aguas residuales simplemente no son lo suficientemente grandes; no están tratando suficiente agua para que puedan tomarla, tratarla y usarla".

Obradovitch piensa que la industria de la IA podría incluso dirigir recursos hacia la construcción de este tipo de infraestructura para escalar el tratamiento de agua. Meta, por ejemplo, invertirá al menos $270 millones en proyectos de infraestructura de aguas residuales cerca de sus centros de datos (la compañía también pierde alrededor de $4 mil millones cada trimestre en su división Reality Labs).

"Ahí es donde los centros de datos pueden realmente entrar y ser anclas de infraestructura hídrica", dijo Obradovitch. "Hay varios casos y ejemplos donde los centros de datos, como parte de su compromiso con las comunidades, han comprometido financiamiento y capital a algunos de estos municipios para ayudar a abordar algunos de esos desafíos".

En el ámbito de la política, Pigott aboga por una legislación que proporcionaría un crédito fiscal del 30% para ayudar a las industrias a escalar su infraestructura de agua reciclada.

"Creemos que aceleraría enormemente la velocidad a la que los centros de datos y otras industrias ingresarían en esta área", afirmó.

Si bien hay algo de ciencia involuntaria detrás de la broma de Liquid Death, el comercial y su viralidad sirven como un recordatorio para la industria tecnológica de que las demandas ambientales de los centros de datos se han convertido en una preocupación generalizada. Según una encuesta reciente de Gallup, aproximadamente siete de cada diez estadounidenses se oponen a los centros de datos en sus comunidades, y los productos de IA continúan enfrentando reacciones negativas por parte de los consumidores que sienten que la tecnología se está imponiendo en sus vidas.

"Me alegra que la gente esté preocupada por el agua, y cualquier cosa que aumente la conciencia sobre el agua, por cruda que sea, podría ser beneficiosa", dijo Pigott. "Nos da la oportunidad de educar al público sobre lo que estamos haciendo hoy".