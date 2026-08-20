Una mujer murió al ser arrollada por una formación del tren Sarmiento en Flores

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Una mujer de 35 años murió al ser arrollada por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.

Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el servicio circula limitado entre Moreno y Liniers desde las 14:15.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en una bicicleta, a la altura del paso a nivel Granaderos, cuando intentaba cruzar las vías.

Las autoridades encontraron el cuerpo debajo del tren y constataron la amputación de ambas piernas.