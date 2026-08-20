Una mujer murió al ser arrollada por una formación del tren Sarmiento en Flores
De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en una bicicleta, a la altura del paso a nivel Granaderos, cuando intentaba cruzar las vías.
FOTO: Tragedia en Flores: mujer fallece tras ser arrollada por tren Sarmiento
Una mujer de 35 años murió al ser arrollada por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores.
Fuentes del SAME informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el servicio circula limitado entre Moreno y Liniers desde las 14:15.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en una bicicleta, a la altura del paso a nivel Granaderos, cuando intentaba cruzar las vías.
Las autoridades encontraron el cuerpo debajo del tren y constataron la amputación de ambas piernas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Flores?
Una mujer de 35 años fue arrollada por un tren Sarmiento.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El incidente ocurrió el 20 de agosto a las 14:15.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El hecho ocurrió en el barrio de Flores, Buenos Aires.
¿Qué estaba haciendo la víctima?
La mujer intentaba cruzar las vías en bicicleta.
¿Cuál es la situación del servicio de trenes?
El servicio del tren Sarmiento circula limitado entre Moreno y Liniers.
[Fuente: Noticias Argentinas]