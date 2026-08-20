Aoun agradece al Papa y solicita presión a Israel por alto el fuego en Líbano

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El Vaticano manifestó el jueves su seria preocupación ante las complicaciones en la implementación del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano, mediado por Estados Unidos, después de una reunión entre el Papa León XIV y el presidente libanés Joseph Aoun.

Durante una reunión privada de 30 minutos en el Vaticano, Aoun instó al pontífice a respaldar la iniciativa de Beirut para lograr la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano, tal como establece el acuerdo, según un comunicado emitido por la presidencia libanesa y citado por la cadena CBS News.

"La Santa Sede, si bien acoge con satisfacción la firma del documento, ha expresado su seria preocupación por las dificultades que se están encontrando en su implementación y ha prometido su apoyo a los esfuerzos que se realicen con ese fin", indicó el Vaticano en un comunicado.

Aoun reiteró su agradecimiento al Papa y a la Santa Sede por el apoyo brindado al Líbano, solicitando en particular que se mantenga el respaldo a las peticiones de Beirut, entre las cuales se destaca la exigencia a Israel para que cumpla con los términos del acuerdo marco firmado bajo los auspicios de Estados Unidos el 26 de junio.

El presidente libanés pidió que Israel detenga los ataques diarios que tienen como objetivo a civiles, infraestructuras y aldeas en el sur del país, y que se retire de los territorios ocupados para permitir la reconstrucción de lo destruido y el regreso de los desplazados.

Líbano e Israel iniciaron diálogos mediadas por Estados Unidos después de que el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, involucrara a Líbano en la guerra en marzo mediante un ataque a Israel. La respuesta de Israel incluyó bombardeos aéreos masivos y una invasión terrestre que aún persiste.

El acuerdo marco alcanzado en junio contempla el desarme de Hezbolá, una retirada gradual de las fuerzas israelíes y el despliegue del ejército libanés en la región del sur del Líbano actualmente ocupada por Israel, comenzando por zonas piloto.

A pesar de una tregua de varias semanas, Israel ha continuado con ataques intermitentes y operaciones de demolición a gran escala en el sur, operando en una franja de territorio que se extiende unos diez kilómetros dentro de la frontera con Líbano.