James Harden renueva con los Cavaliers por tres años y 97 millones de dólares

James Harden ha acordado un contrato de tres años y 97 millones de dólares que le permitirá continuar su carrera en los Cavaliers de Cleveland, según informaron el jueves fuentes cercanas a la situación. Esta información fue divulgada bajo condición de anonimato, ya que el acuerdo aún no ha sido oficializado.

El nuevo contrato de Harden incluye una opción del jugador para la temporada 2028-29, así como un bono por traspaso. A pesar de haber rechazado su opción de jugador de 42,3 millones de dólares para la próxima temporada, el jugador de 36 años expresó su deseo de permanecer en Cleveland tras la eliminación del equipo en las finales de la Conferencia Este por parte de los Knicks de Nueva York, quienes se coronarían campeones de la NBA.

Después de ser adquirido de los Clippers de Los Ángeles a cambio de Darius Garland el 4 de febrero, Harden tuvo un rendimiento de 10,7 puntos y 1,7 pérdidas de balón en 26 partidos de temporada regular con los Cavaliers. En la postemporada, sus números mejoraron a un promedio de 19,7 puntos por encuentro, aunque sus pérdidas de balón también aumentaron a 4,7 por partido, destacando que tuvo cinco o más pérdidas en 10 de los 18 partidos disputados.

El quinteto titular proyectado para la próxima temporada incluye a Harden, al All-Star Donovan Mitchell, al Jugador Defensivo del Año de la NBA 2025, Evan Mobley, Jarrett Allen y Peyton Watson, quien fue adquirido en un reciente traspaso entre cuatro equipos.

Es importante mencionar que Harden fue arrestado el 13 de junio en Houston por un cargo menor relacionado con la posesión ilegal de un arma en un vehículo. Este cargo fue desestimado en un tribunal del condado de Harris tras completar un programa alternativo de resolución.