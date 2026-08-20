La actividad económica creció 0,8% en junio y acumuló una mejora de 1,9% en el primer semestre

FOTO: La minería aparece como uno de los sectores más pujantes.

La actividad económica argentina creció 0,8% en junio respecto de mayo y logró revertir la caída mensual de 0,6% registrada en el mes anterior. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, el indicador también mostró una suba interanual de 2,7% y acumuló un avance de 1,9% durante el primer semestre de 2026.

El dato refleja una recuperación de la actividad, aunque con un comportamiento dispar entre los distintos sectores de la economía. El crecimiento estuvo principalmente impulsado por las actividades vinculadas al agro, la minería y la pesca, mientras que sectores con mayor peso en el empleo privado, como la industria, el comercio y la construcción, exhibieron un desempeño más moderado.

Minería, agro y pesca, al frente del crecimiento

De los 15 sectores que componen el EMAE, 12 registraron aumentos interanuales en junio.

La pesca encabezó el crecimiento con una expansión del 247,6% interanual, mientras que la explotación de minas y canteras avanzó 15,6%. También se destacó la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que aumentó 4,6%.

La minería y el agro explicaron en conjunto 1,1 puntos porcentuales del crecimiento interanual del EMAE.

En sentido contrario, tres sectores tuvieron variaciones negativas: administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, cayó 1,5%; electricidad, gas y agua retrocedió 0,4%, y enseñanza disminuyó 0,1%.

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Un crecimiento con ritmos diferentes

El resultado de junio vuelve a mostrar el comportamiento irregular que viene atravesando la economía, con meses de avances y retrocesos. Los especialistas describen esta dinámica como un movimiento de “serrucho”, en el que algunos sectores avanzan con fuerza mientras otros permanecen estancados o en retroceso.

El economista Gonzalo Carrera, de Equilibra, señaló que la recuperación mensual estuvo “traccionada por sectores primarios”. Según su análisis, la minería, la energía y la pesca tuvieron un papel central, mientras que los sectores no primarios volvieron a caer por tercer mes consecutivo.

Carrera destacó además una recuperación de la intermediación financiera y de la industria, pero señaló que construcción y comercio continuaron cayendo.

En la misma línea, Sergio González, jefe de Asset Management en Cohen Aliados Financieros, remarcó que minería y agro explicaron cerca del 40% del crecimiento interanual registrado en junio.

El especialista puso el foco en la diferencia entre los sectores que actualmente lideran la expansión y aquellos que concentran una mayor cantidad de trabajadores. Minería y energía son actividades intensivas en capital, mientras que industria, construcción y comercio tienen un peso mucho mayor en el empleo privado registrado.

Caputo destacó la tendencia de crecimiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado a través de sus redes sociales y destacó la evolución del indicador tendencia-ciclo, que permite observar el comportamiento subyacente de la actividad al excluir los movimientos irregulares.

Según remarcó el funcionario, esta medición creció 0,2% mensual y acumuló 27 meses consecutivos de expansión, lo que representa el período de crecimiento más prolongado desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011.

El dato de junio también fue interpretado por el Gobierno como una señal de recuperación después de la contracción registrada en mayo.

Una recuperación todavía por debajo de las expectativas

El resultado positivo no elimina, sin embargo, las señales de desaceleración que algunos economistas observan en la primera mitad del año.

Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, señaló que el promedio del segundo trimestre quedó 0,9% por debajo del primero, mientras que junio se ubicó 1,2% por debajo de diciembre de 2025.

El especialista consideró que el crecimiento interanual de 2,7% y el avance promedio de 1,9% en el primer semestre confirman un inicio de 2026 con un dinamismo menor al esperado.

De esta manera, la economía muestra una recuperación, pero con diferencias marcadas entre sectores y todavía sin una expansión homogénea.

Las medidas que prepara el Gobierno

El equipo económico espera que la actividad pueda sostener un ritmo de crecimiento durante los próximos meses a partir de tres iniciativas: la reforma laboral, el régimen de Inocencia Fiscal y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La concesión de rutas es la iniciativa que, según la información disponible, avanzó de acuerdo con los planes oficiales. En tanto, la reforma laboral y la Inocencia Fiscal obtuvieron aprobación parlamentaria, aunque algunas medidas vinculadas a su implementación quedaron postergadas.

Entre ellas se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya puesta en marcha fue demorada por cuestiones fiscales. Además, el oficialismo prevé presentar un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal para modificar aspectos de la normativa vigente.

Así, el dato de junio marca un rebote de la actividad tras la caída de mayo, aunque el desafío para el Gobierno será transformar esa recuperación en un crecimiento más sostenido y extendido al conjunto de la economía.