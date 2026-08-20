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Pagan hasta $4 millones por mes, pero no consiguen fileteros en una pesquera

Se trata de Grupo Solimeno, una compañía familiar con casi 800 empleados, 13 barcos y exportaciones a más de 40 países. La firma comercializa unas 30.000 toneladas de pescado en el exterior y destina otras 8.000 al mercado argentino.

20/08/2026 | 10:27Redacción Cadena 3

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La remuneración puede alcanzar los $4 millones mensuales de bolsillo.

FOTO: La remuneración puede alcanzar los $4 millones mensuales de bolsillo.

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    Audio. Pagan hasta $4 millones por mes, pero no consiguen fileteros en una pesquera

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Agustina Vivanco Por Agustina Vivanco

Una importante empresa pesquera de Mar del Plata enfrenta dificultades para incorporar trabajadores dedicados al fileteo de pescado, pese a que la remuneración puede alcanzar los cuatro millones de pesos mensuales de bolsillo.

Se trata de Grupo Solimeno, una compañía familiar con casi 800 empleados, 13 barcos y exportaciones a más de 40 países. La firma comercializa unas 30.000 toneladas de pescado en el exterior y destina otras 8.000 al mercado argentino.

Antonio "Tony" Solimeno, empresario e integrante de la compañía, explicó a Cadena 3 que la falta de personal no se limita al fileteo, sino que también alcanza a maquinistas, capataces y otros puestos intermedios vinculados con oficios específicos.

"Acá es más fácil conseguir un ingeniero que un filetero", graficó. Según señaló, la pérdida de trabajadores capacitados es un problema que atraviesa diferentes actividades: "Se perdió mucho todo lo que es oficio. Los rangos medios son muy complicados de conseguir".

El fileteo demanda precisión, experiencia y una capacitación previa para cumplir con los estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales. Los ingresantes no pueden incorporarse directamente a la mesa de trabajo, sino que deben atravesar previamente un proceso de aprendizaje en otros sectores de la planta.

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Además, se trata de una labor exigente: los turnos se extienden durante nueve horas —con los descansos correspondientes— y los empleados permanecen de pie, con las manos constantemente húmedas y dentro de un ambiente refrigerado para conservar el pescado.

Solimeno consideró que esas condiciones influyen en la falta de postulantes. "Es un trabajo sacrificado: temprano, estar todo el día parado", explicó.

La remuneración depende de la productividad de cada trabajador, es decir, de la cantidad de pescado procesado. Los ingresos pueden oscilar entre 2,5 millones y 5 millones de pesos mensuales. Solimeno estimó que un filetero puede llevarse "cuatro millones de pesos de bolsillo" durante un buen mes.

El empresario vinculó la situación con una crisis más amplia de los oficios manuales y sostuvo que durante años fueron desprestigiados entre las nuevas generaciones. "Hoy son necesarios, hay un faltante, tienen mucha salida laboral y cobran bien", afirmó.

A diferencia de otras etapas industriales, el fileteo destinado a productos de exportación continúa dependiendo de la intervención humana. La precisión requerida para obtener cada pieza y conservar su calidad dificulta que el oficio sea reemplazado por completo mediante procesos automatizados.

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Lectura rápida

¿Qué empresa enfrenta dificultades para contratar trabajadores? Grupo Solimeno enfrenta dificultades para incorporar trabajadores dedicados al fileteo de pescado.

¿Cuántos empleados tiene Grupo Solimeno? Grupo Solimeno cuenta con casi 800 empleados.

¿Qué remuneración se ofrece a los fileteros? La remuneración puede alcanzar hasta cuatro millones de pesos mensuales de bolsillo.

¿Cuáles son las condiciones laborales para los fileteros? Los fileteros trabajan en turnos de nueve horas, de pie, en un ambiente refrigerado.

¿Por qué hay una falta de trabajadores en oficios manuales? Los oficios manuales han sido desprestigiados entre las nuevas generaciones, lo que ha llevado a una crisis en la contratación.

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