El príncipe Enrique y Meghan inician una nueva etapa en el Reino Unido con sus hijos

LONDRES — El príncipe Enrique y su esposa, Meghan, han tomado la decisión de regresar al Reino Unido para establecerse de manera prolongada a partir de este otoño, aunque no se reintegrarán a sus roles como miembros activos de la familia real, según se conoció el miércoles.

Los hijos de la pareja, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, ya han sido inscritos en escuelas británicas y comenzarán las clases en septiembre, de acuerdo a una fuente cercana a los Sussex que prefirió no ser identificada. La familia tiene planes de residir en una vivienda privada, no vinculada a la realeza, en las afueras de Londres, manteniendo al mismo tiempo su hogar en Montecito, California, y su propiedad vacacional en Portugal.

La noticia fue inicialmente reportada por The Daily Telegraph. Al ser consultado sobre los rumores durante un evento en Washington con veteranos de Estados Unidos, Enrique respondió: "Nada que decir".

Desde hace más de seis años, Enrique y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se trasladaron a California para desarrollar su carrera a través de lucrativos contratos con plataformas como Netflix y Spotify. Aunque las relaciones con el resto de la familia real se han tensado, Enrique ha expresado recientemente su deseo de reconciliarse para poder pasar más tiempo con su padre, el rey Carlos III, quien está recibiendo tratamiento por una enfermedad de cáncer no divulgada.

Carlos fue informado sobre los planes de la pareja el domingo pasado. Enrique y Meghan realizaron una visita al Reino Unido el mes pasado.

El Palacio de Buckingham tiene una política de no comentar sobre especulaciones relacionadas con miembros no activos de la familia real. Un representante de Enrique y Meghan declinó hacer comentarios.

Según un allegado, Meghan continuará dirigiendo su empresa As Ever desde el Reino Unido, mientras que Enrique podrá dedicar más tiempo a colaborar con sus organizaciones benéficas británicas.

La pareja ha mantenido una relación complicada con la familia real desde su mudanza a Montecito. En diversas entrevistas y en las memorias de Enrique, tituladas "Spare", han señalado que abandonaron Gran Bretaña para escapar de las restricciones de la vida real, criticando a funcionarios del palacio por su falta de sensibilidad hacia la salud mental de Meghan, quien se identifica como birracial.

Las tensiones se han incrementado debido a la prolongada batalla legal de Enrique contra los tabloides británicos, a los que acusa de haber violado su privacidad mediante prácticas ilegales. Recientemente, perdió una demanda contra la editorial del Daily Mail, pero ganó una sentencia en 2023 contra la editorial del Daily Mirror por espionaje telefónico. Además, llegó a un acuerdo con la editorial de The Sun, que se disculpó y aceptó pagar una indemnización.

La reciente decisión del tribunal dejó a Enrique enfrentando una posible carga de millones de libras esterlinas en honorarios legales, tras determinar que él y otros demandantes eran responsables de los costos de la editorial, que ascienden a 34,5 millones de libras (aproximadamente 47 millones de dólares).

Además, Enrique se encuentra en una disputa legal con el gobierno británico por la negativa a otorgarle protección policial durante su estancia en el Reino Unido. Argumenta que su familia necesita seguridad armada debido a los riesgos inherentes a ser miembros de la familia real.

Luego de perder una batalla judicial el año pasado respecto a este asunto, Enrique manifestó su deseo de mejorar las relaciones con su familia. "Me encantaría una reconciliación con mi familia. No tiene sentido seguir peleando más", afirmó en una entrevista con la BBC. "No sé cuánto tiempo más le queda a mi padre", agregó.

El mes pasado, Enrique regresó al Reino Unido para participar en una serie de compromisos benéficos. Meghan y los niños lo acompañaron durante parte de su visita, donde tuvieron la oportunidad de pasar tiempo con el rey en su finca de Highgrove, en el oeste de Inglaterra. Esta fue la primera vez que Archie y Lilibet vieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022.

A pesar de los encuentros recientes con su padre, no se observan indicios de un acercamiento en la relación con su hermano, el príncipe Guillermo, heredero al trono. Según Peter Hunt, excorresponsal real de la BBC, el regreso de Enrique podría incomodar a Guillermo y dificultar su evasión ante una posible reconciliación.

En definitiva, la llegada de Enrique y Meghan al Reino Unido marca un nuevo capítulo en su historia familiar, lleno de retos y posibilidades.