El príncipe Enrique regresa al Reino Unido con Meghan y sus hijos en busca de reconciliación

FOTO: Puntos clave sobre el regreso del príncipe Enrique a Reino Unido con Meghan y sus hijos

LONDRES — El príncipe Enrique ha decidido regresar a su país natal, Gran Bretaña, acompañado por su esposa Meghan y sus hijos, en una visita prolongada que podría ser clave para sanar la relación con la familia real. Este retorno se produce seis años después de que la pareja tomara la drástica decisión de renunciar a sus funciones dentro de la realeza y mudarse a Estados Unidos, una elección que generó un distanciamiento notable con el rey Carlos III y su hermano, el príncipe Guillermo.

Aún se desconoce qué motivó este regreso, y el príncipe no brindó comentarios sobre su mudanza a The Associated Press durante un evento reciente. Sin embargo, se ha reportado que Enrique, de 41 años y quinto en la línea de sucesión al trono, ha expresado un deseo de reconciliarse con su padre, quien actualmente recibe tratamiento por un tipo de cáncer que no ha sido especificado.

Los pormenores de su regreso son escasos, pero se ha confirmado que los hijos de la pareja, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, han sido inscritos en escuelas británicas y comenzarán las clases en septiembre, según indicó una fuente cercana a los Sussex.

La familia planea residir en un hogar privado fuera de Londres, manteniendo su residencia en Montecito, California, y una propiedad vacacional en Portugal. Es importante señalar que no se espera que Enrique y Meghan retomen sus funciones como miembros activos de la familia real, ya que optaron por continuar con sus proyectos comerciales, incluyendo contratos con Netflix y Spotify.

La vuelta de Enrique al Reino Unido ha generado múltiples especulaciones sobre el estado de sus relaciones familiares. La última vez que la familia se reunió fue durante una visita el mes pasado, donde pasaron tiempo juntos en Highgrove House, la finca de Carlos, un encuentro significativo ya que fue la primera vez que los niños conocieron a su abuelo desde el jubileo de platino de la difunta reina Isabel II en 2022. Sin embargo, se ha informado que el rey solo fue informado de los planes de la pareja recientemente, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de comunicación.

Enrique ha manifestado su deseo de reconciliarse con su familia, subrayando que no tiene sentido continuar en conflicto. A pesar de sus esfuerzos por acercarse a su padre, las tensiones con su hermano Guillermo podrían complicar el proceso de sanación, dado el impacto de sus recientes declaraciones y publicaciones sobre la familia real.

Por otro lado, Enrique ha enfrentado desafíos legales significativos en su lucha contra los medios británicos, lo que ha generado preocupaciones sobre su seguridad y protección durante su estancia en el país. A pesar de las dificultades, su regreso representa una oportunidad para reestablecer lazos familiares y abordar los conflictos que han marcado su vida desde que dejó la familia real.