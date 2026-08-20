La vuelta del panelado de madera: un regreso triunfal al diseño interior

En la década de 1970, el panelado de madera se convirtió en un ícono del diseño interior, llenando las paredes de muchas casas. Sin embargo, con el tiempo, esta tendencia fue perdiendo popularidad, llegando a ser considerada incluso "poco elegante". A pesar de esto, el resurgimiento de estilos pasados ha hecho que lo que antes se veía como un error de diseño, ahora vuelva a estar en auge. Este regreso se debe a que los propietarios de viviendas buscan intencionalmente looks retro y acogedores, y el panelado de madera es una opción perfecta.

Según la diseñadora de interiores Raili Clasen, el panelado de madera se compone de tablones individuales de materiales naturales como roble, cedro o nogal, que se instalan en lugar de paneles de yeso o piedra en las paredes interiores. También pueden fabricarse con madera de ingeniería o compuesta, que tiene una delgada capa de madera, como el nogal o el Luan, en la parte superior, aclara Karen Nepacena, diseñadora principal de Destination Eichler y autora de "Midcentury Modern Style: An Approachable Guide to Inspired Rooms".

En el pasado, el panelado de madera se utilizaba comúnmente, pero no siempre estaba hecho de madera auténtica. En muchos casos, se usaban grandes láminas fabricadas para parecer tablones de madera. Sin embargo, la tendencia actual se enfoca en utilizar paneles de madera genuina. Nepacena destaca que "hay una característica realmente calmante y aterradora cuando se trata de madera natural, por lo que la gente puede estar gravitando hacia traer esta sensación acogedora a sus espacios para contrarrestar los blancos y neutrales brillantes".

Los tonos cálidos de madera, como los paneles de nogal, son muy populares en este momento, ya que pueden aportar una sensación reconfortante a un espacio. Además, los estilos de tablones modernos están en auge, proporcionando líneas y geometría en la decoración. Clasen, por su parte, prefiere los tablones verticales que tienen un ancho de entre 5 y 6 pulgadas, lo que les da un aspecto ligeramente diferente al de un piso de madera, y definitivamente no deben tener un acabado coincidente.

Para quienes deseen incorporar panelado de madera en sus hogares, aquí hay algunas recomendaciones:

?? Considerar una habitación grande. El panelado de madera puede ofrecer un efecto de anclaje en espacios amplios, como en una sala de estar.

?? Utilizar en espacios pequeños. Se sugiere añadir paredes de madera en "lugares especiales" como entradas y baños pequeños, lo que proporciona un acento distintivo y bien pensado.

?? Crear una pared de acento. En lugar de las tradicionales paredes de acento pintadas, cada vez más personas optan por panelado de madera para una única "pared de características".

?? Buscar una sensación acogedora. Los paneles de madera también son ideales para dormitorios, creando un espacio cálido y relajante, casi como un capullo.

?? Renovar el panelado existente. Si se cuenta con panelado de madera en una casa vintage, los diseñadores consideran que vale la pena conservarlo. Una rápida lijada puede modernizar los tablones y eliminar el acabado brillante que se usaba décadas atrás, según Clasen.