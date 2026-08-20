En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Boca cede a Marcelo Weigandt a Liga de Quito: su futuro en Ecuador

El defensor continuará su carrera en Ecuador después de quedar fuera de los planes de Rodolfo Arruabarrena.

20/08/2026 | 13:09Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Rodolfo Arruabarrena no lo tenía en cuenta y su rumbo seguirá en Ecuador.

FOTO: Rodolfo Arruabarrena no lo tenía en cuenta y su rumbo seguirá en Ecuador.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El club Boca Juniors ha concretado este jueves la cesión de Marcelo Weigandt a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El lateral derecho de 26 años se unirá al equipo ecuatoriano a préstamo por un año, con una opción de compra incluida en el acuerdo, tras ser excluido de los planes del director técnico Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre de 2026.

Las negociaciones se aceleraron en las últimas horas, y la opción de compra podría volverse obligatoria si Weigandt cumple con una serie de condiciones relacionadas con su desempeño en el campo de juego.

Hasta el momento, no se ha hecho pública la cifra acordada para una posible compra definitiva por parte del club ecuatoriano.

El defensor cuenta con contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y emprende así una nueva etapa fuera del club donde se formó como futbolista.

La salida de Weigandt estaba prevista desde el inicio de la pretemporada, cuando Arruabarrena le comunicó que no contaba con él y que podía buscar otro destino.

Weigandt regresó a Boca a principios de este año, tras un préstamo en Inter Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir equipo con Lionel Messi y tuvo continuidad durante las temporadas 2024 y 2025.

A pesar de haber comenzado el 2026 detrás de Juan Barinaga en la consideración del cuerpo técnico, las lesiones de Barinaga le permitieron a Weigandt recuperar su lugar en el equipo titular. Sin embargo, su rendimiento no logró convencer y finalizó el primer semestre nuevamente relegado.

El "Chelo" ha disputado un total de 88 partidos, anotando tres goles y brindando siete asistencias con la camiseta azul y oro, además de haber sido parte de varios planteles campeones desde su debut profesional en 2019.

La decisión de su cesión también responde a una necesidad del Liga de Quito, que busca reforzar su lateral derecho para la segunda parte de la temporada, bajo la dirección del entrenador argentino Gustavo Álvarez.

La salida de Weigandt se produce en un contexto en el que Boca también está gestionando la salida de Juan Barinaga hacia Racing, lo que refleja una reestructuración en el plantel impulsada por Arruabarrena, quien ha decidido prescindir de varios futbolistas y facilitar su búsqueda de nuevos clubes.

De este modo, Boca Juniors vuelve a ceder a un jugador, mientras Liga de Quito tendrá la posibilidad de adquirir su ficha definitivamente, y el club argentino continúa reduciendo la lista de jugadores que no forman parte de los planes de su entrenador.

Lectura rápida

¿Qué jugador se marcha de Boca?
Marcelo Weigandt es el jugador que se cede a Liga de Quito.

¿A qué club se une Weigandt?
Se une a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en Ecuador.

¿Cuánto tiempo durará su préstamo?
El préstamo será por 12 meses.

¿Por qué sale Weigandt de Boca?
Quedó fuera de los planes de Rodolfo Arruabarrena para la segunda mitad de 2026.

¿Qué pasará si cumple con ciertos requisitos?
La opción de compra podría hacerse obligatoria si cumple con condiciones deportivas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf