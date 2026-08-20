Boca cede a Marcelo Weigandt a Liga de Quito: su futuro en Ecuador

FOTO: Rodolfo Arruabarrena no lo tenía en cuenta y su rumbo seguirá en Ecuador.

Buenos Aires, 20 agosto (NA) -- El club Boca Juniors ha concretado este jueves la cesión de Marcelo Weigandt a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. El lateral derecho de 26 años se unirá al equipo ecuatoriano a préstamo por un año, con una opción de compra incluida en el acuerdo, tras ser excluido de los planes del director técnico Rodolfo Arruabarrena para el segundo semestre de 2026.

Las negociaciones se aceleraron en las últimas horas, y la opción de compra podría volverse obligatoria si Weigandt cumple con una serie de condiciones relacionadas con su desempeño en el campo de juego.

Hasta el momento, no se ha hecho pública la cifra acordada para una posible compra definitiva por parte del club ecuatoriano.

El defensor cuenta con contrato con Boca hasta diciembre de 2027 y emprende así una nueva etapa fuera del club donde se formó como futbolista.

La salida de Weigandt estaba prevista desde el inicio de la pretemporada, cuando Arruabarrena le comunicó que no contaba con él y que podía buscar otro destino.

Weigandt regresó a Boca a principios de este año, tras un préstamo en Inter Miami, donde tuvo la oportunidad de compartir equipo con Lionel Messi y tuvo continuidad durante las temporadas 2024 y 2025.

A pesar de haber comenzado el 2026 detrás de Juan Barinaga en la consideración del cuerpo técnico, las lesiones de Barinaga le permitieron a Weigandt recuperar su lugar en el equipo titular. Sin embargo, su rendimiento no logró convencer y finalizó el primer semestre nuevamente relegado.

El "Chelo" ha disputado un total de 88 partidos, anotando tres goles y brindando siete asistencias con la camiseta azul y oro, además de haber sido parte de varios planteles campeones desde su debut profesional en 2019.

La decisión de su cesión también responde a una necesidad del Liga de Quito, que busca reforzar su lateral derecho para la segunda parte de la temporada, bajo la dirección del entrenador argentino Gustavo Álvarez.

La salida de Weigandt se produce en un contexto en el que Boca también está gestionando la salida de Juan Barinaga hacia Racing, lo que refleja una reestructuración en el plantel impulsada por Arruabarrena, quien ha decidido prescindir de varios futbolistas y facilitar su búsqueda de nuevos clubes.

De este modo, Boca Juniors vuelve a ceder a un jugador, mientras Liga de Quito tendrá la posibilidad de adquirir su ficha definitivamente, y el club argentino continúa reduciendo la lista de jugadores que no forman parte de los planes de su entrenador.