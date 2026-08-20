Senadores exigen explicaciones a TikTok por experimento que desactivó salvaguardias de seguridad

En un giro controvertido, dos senadores estadounidenses, Marsha Blackburn y Richard Blumenthal, exigieron respuestas a TikTok sobre un experimento que desactivó una salvaguarda diseñada para proteger a los usuarios de contenido dañino. Este experimento, que afectó a aproximadamente 15 millones de usuarios en EE. UU., ha sido calificado de "depravado" por los legisladores.

La carta, dirigida al CEO de TikTok, Shou Chew, y al CEO de la división estadounidense de la compañía, Adam Presser, señala que la decisión de realizar el experimento fue irresponsable. Según informes, TikTok desactivó intencionalmente un algoritmo de seguridad para el 10% de sus usuarios en EE. UU., creando así un grupo de control para evaluar si la salvaguarda afectaba el compromiso de los usuarios con la aplicación.

Entre los afectados se encontraba Chase Nasca, un adolescente de 16 años que, según se informó, recibió miles de videos sobre tristeza, suicidio y soledad, hasta que se quitó la vida. Este caso ha llevado a los senadores a solicitar respuestas a 13 preguntas relacionadas con el experimento, que incluyen la identificación de todos los empleados que estaban al tanto de la decisión y por qué se permitió que menores de edad formaran parte del grupo de control.

Los legisladores también solicitaron una lista de todos los experimentos algorítmicos realizados en EE. UU. en los que se desactivaron o retrasaron características de seguridad. TikTok tiene hasta el 1 de septiembre para responder a estas inquietudes.

Hasta el momento, TikTok no ha emitido comentarios sobre la solicitud de los senadores.