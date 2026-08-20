José Eduardo Derbez y Sofía Castro sorprenden a huéspedes en "Hotel todo incluido"

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En la nueva serie "Hotel todo incluido", José Eduardo Derbez y Sofía Castro se proponen cumplir los deseos de los huéspedes que se alojan en el Hotel Amalaya del Río, ubicado en el pintoresco pueblo de San Gabriel del Río Recto. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se espera, ya que los deseos comienzan a materializarse de manera mágica, lo que provoca que algunos huéspedes reconsideren lo que realmente desean.

Durante una entrevista, Castro compartió que la serie tiene un trasfondo profundo: "Al final hay una lección de vida y hay también un porqué de ese deseo. Creo que te da una perspectiva de la vida muy bonita". En la trama, Derbez da vida a Sebastián, un gerente novato que, a pesar de enfrentar una desastrosa entrevista de trabajo, es elegido para dirigir el hotel. Su personaje genera una mezcla de emociones: "Su primera entrevista no es lo mejor, pero ese primer capítulo a mí me enamoró, me encanta. Sebas es como que me da ganas de abrazarlo de repente, también de odiarlo de repente, de darle con un sapo y decirle que reaccione".

En su llegada al hotel, Sebastián se encuentra con la recepcionista Marcela (interpretada por Sofía Castro), quien también tiene un pasado complicado. Castro describe a su personaje como alguien que "es realmente la que lleva todo el hotel a flote y tapa incendios de todos lados. Entonces es muy controladora, pero también ella va a tener sus propias lecciones". Además, el elenco incluye a Ángel (interpretado por Javier Ibarreche), el médico del hotel, doctor Cástulo Fernández (interpretado por Harold Azuara), y la camarista Tere (interpretada por Mónica del Carmen).

Durante la serie, Sebastián conoce a Nina (interpretada por Ximena Lecuona), una niña vestida de hada que le revela que tiene el poder de cumplir deseos. Este encuentro marca el inicio de los eventos mágicos en el hotel, donde lo que más anhelan los huéspedes comienza a hacerse realidad.

Creada por Jorge Aragón y Adriana Pelusi, y dirigida por Pitipol Ybarra, la serie fue filmada en España y se estrena el 28 de agosto en ViX. Ni Derbez ni Castro, hija de la actriz Angélica Rivera, se imaginaron que interpretarían a empleados de un hotel, conocidos por ser lugares de alta exigencia laboral. Sin embargo, ambos encontraron aspectos positivos en la experiencia, como tener su propia habitación con cama cómoda y la posibilidad de ver televisión durante los recesos.

Derbez, quien tiene experiencia en el mundo hotelero gracias a su participación en el reality "De viaje con los Derbez", bromeó sobre su amor por los hoteles: "Nos gustan los hoteles. Vamos a poner una agencia de viajes".