US Open: los campeones de individuales recibirán un premio histórico de 5,5 millones de dólares

NUEVA YORK — Los campeones de individuales del Abierto de Estados Unidos se llevarán a casa un premio de 5,5 millones de dólares, marcando un récord en la historia de los torneos de Grand Slam.

La compensación total para el último major del año alcanza un nuevo máximo de 108 millones de dólares, lo que representa un incremento del 20% en comparación con el año anterior y un impresionante 44% más desde 2024. La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) reveló estos detalles financieros el jueves, a tan solo una semana del inicio del torneo.

Los jugadores que ingresen al cuadro principal de individuales, que cuenta con 128 participantes, recibirán 140.000 dólares, una cifra récord en el tenis. En cuanto a los cuartofinalistas, su recompensa será de 780.000 dólares, mientras que los semifinalistas ganarán 1,45 millones y el subcampeón se llevará 2,8 millones.

Este nuevo cheque para los campeones representa un aumento respecto a los 5 millones de dólares que recibieron el año pasado Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz, en un torneo donde la compensación total fue de 90 millones de dólares.

En el caso de los dobles, los equipos ganadores en masculino, femenino y mixto se repartirán un millón de dólares, mientras que los subcampeones recibirán 500.000 dólares. Los campeones en silla de ruedas obtendrán 104.000 dólares.

Además, la USTA anunció un programa de apoyo a los jugadores, que contará con un compromiso inicial de 2 millones de dólares, que se dividirán equitativamente entre hombres y mujeres, destinado a ofrecer beneficios y complementar los fondos de pensiones existentes.

El director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, destacó que este compromiso financiero representa un "primer paso significativo en una inversión plurianual en los atletas, asegurando que el Abierto de Estados Unidos siga siendo la mejor oportunidad económica para los jugadores y la plataforma más valiosa para todos los involucrados en el tenis".