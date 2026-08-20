Cuba experimenta una drástica reducción del 3% en su población por migración y baja natalidad

LA HABANA — Cuba ha experimentado una disminución del 3% en su población entre 2024 y 2025, alcanzando un total de 9,43 millones de habitantes. Esta caída, que supera el promedio de otros países en tiempos de paz, se debe principalmente a la migración masiva y a una tasa de natalidad que ha alcanzado niveles históricamente bajos, de acuerdo con cifras oficiales divulgadas recientemente.

La población se ha reducido desde el pico de 11,26 millones reportado en 2017. Según un informe de la página oficialista Cubadebate, las defunciones en la isla han duplicado a los nacimientos, con 136.214 muertes frente a 68.064 nacimientos en 2025. Sin embargo, el factor más impactante es el saldo migratorio negativo, que ha llevado a la salida de 245.264 personas del país en el mismo año.

En este contexto, Enrique González Galván, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), afirmó que "el impacto más contundente sobre la estructura poblacional lo ejerce la emigración". Los datos de la ONEI también revelan que la tasa global de fecundidad ha caído a 1,29 hijos por mujer, la más baja desde 1958, lo que no es suficiente para el reemplazo poblacional.

Además, la cantidad de cubanos en edad laboral ha disminuido drásticamente, pasando de 6,8 millones en 2021 a 5,6 millones en 2025. Esta tendencia se ha visto exacerbada por la crisis económica que atraviesa el país, así como por un proceso de migración creciente desde la pandemia de COVID-19, que ha afectado severamente sectores clave como el turismo.

La situación se ha agravado aún más por el cerco petrolero impuesto a la isla en enero de este año por el expresidente estadounidense Donald Trump, lo que ha llevado a una paralización casi total de las actividades económicas. Esto ha resultado en prolongados apagones, desabastecimiento de combustible, alimentos y medicinas, así como en limitaciones en el transporte, afectando profundamente la calidad de vida de la población cubana.