Las tasas hipotecarias en EE.UU. disminuyen, pero siguen siendo elevadas respecto al año pasado

FOTO: Las tasas hipotecarias vuelven a bajar, pero se mantienen más altas que hace un año

La tasa promedio de las hipotecas a largo plazo en Estados Unidos ha disminuido por segunda semana consecutiva, aunque continúa siendo alta en comparación con el año anterior.

Según datos de Freddie Mac, la tasa fija de referencia a 30 años se ubicó en 6,65%, una ligera baja respecto al 6,67% de la semana anterior. En contraste, hace un año, la tasa promedio era de 6,58%.

Asimismo, la tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 15 años también ha mostrado una reducción esta semana, bajando a 5,95% desde el 5,96% de la semana pasada. Sin embargo, un año atrás, esta tasa se encontraba en 5,69%.

A pesar de esta reciente caída, las tasas hipotecarias han experimentado un aumento general este año, lo que ha limitado el poder adquisitivo de los potenciales compradores de vivienda. Las tasas elevadas pueden llevar a muchos a postergar la compra de una casa, lo que ha contribuido a la desaceleración en las ventas de viviendas en Estados Unidos durante el año.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por diversos factores, incluidos la inflación, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas en el mercado de bonos sobre la economía. Generalmente, estas tasas siguen la tendencia del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como referencia para establecer el costo de los créditos para vivienda.

En este año, tanto las tasas hipotecarias como el mercado de bonos han aumentado debido a la guerra de Estados Unidos con Irán, que ha generado expectativas de una inflación más alta a medida que los precios del petróleo se han disparado. Aunque los precios del crudo han moderado su crecimiento recientemente, los rendimientos de los bonos a largo plazo continúan en niveles más altos que antes del conflicto, lo que mantiene las tasas hipotecarias en cifras elevadas.

En los últimos meses, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que duplicaría la cantidad de bonos del gobierno federal que planea recomprar en los próximos meses, una medida que busca reducir los rendimientos después de que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años alcanzara su nivel más alto en más de un año.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situó en 4,71% hacia el mediodía del jueves en el mercado de bonos, un aumento considerable respecto al 3,97% registrado a finales de febrero, antes de que comenzara el conflicto en Irán.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha mostrado signos de declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a aumentar desde los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia. Las ventas de viviendas previamente ocupadas se mantuvieron casi estancadas el año pasado, alcanzando un mínimo de 30 años, y continuaron desacelerándose en julio.